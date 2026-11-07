Τα τρία πρόσωπα και ο σχηματισμός που έφεραν (σπουδαία) νέα στην ΑΕΚ του Νίκολιτς - iefimerida.gr

Η τοποθέτηση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο γήπεδο και η εικόνα των Κάαν Κάιρινεν και Κέρβιν Αριάγκα είναι το μήνυμα που έρχεται και πρέπει να αξιοποιήσουμε για τα δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια.

Η ήττα της ΑΕΚ από την Ρεάλ Μαδρίτης στο 92’ από την οβίδα του Βαλβέρδε «πόνεσε» το κλαμπ που πίστεψε ότι μπορούσε να πάρει τον χρυσό και ανέλπιστο βαθμό απέναντι σε ένα μεγαθήριο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

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