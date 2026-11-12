Τα smart ουρητήρια του Χάαλαντ στην Μάντσεστερ Σίτι -Πως λειτουργούν

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι μεταξύ των ομάδων που χρησιμοποιούν τα S-Urinal, τα οποία αποτελούν κάτι σαν έξυπνα ουρητήρια.

Στη Μάντσεστερ Σίτι η προσπάθεια για τη βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών δεν σταματά στο γήπεδο ή στο γυμναστήριο. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα έχει εντάξει στην καθημερινότητα του προπονητικού της κέντρου μια ασυνήθιστη τεχνολογική εφαρμογή, το S-Urinal, το οποίο πιο απλά, αποτελεί ένα smart ουρητήριο που αναλύει τα ούρα των παικτών και ενημερώνει το ιατρικό επιτελείο για το επίπεδο ενυδάτωσής τους...

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