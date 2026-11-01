Τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το ντέρμπι... αποδείξεων της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ - iefimerida.gr

Με τη φαρέτρα του ως επί το πλείστον πάνοπλη, ο Μάρκο Νίκολιτς θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή και πιο «δουλεμένη» ενδεκάδα της ΑΕΚ ποντάροντας στα... σίγουρα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς βρίσκεται λίγες ώρες μακριά για την ΑΕΚ που θα βρει απέναντί της έναν Παναθηναϊκό που διεκδικεί στα ίσα τον τίτλο. Αν και είναι νωρίς στη σεζόν και τίποτα δεν κρίνεται από τον... Νοέμβριο, η νίκη θα έχει μεγάλη σημασία όχι απλά βαθμολογικά, αλλά και ψυχολογικά, σε μια περίοδο όπου η «Ένωση» δίνει το ένα crush-test μετά το άλλο.

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Ο Μάρκο Νίκολιτς θα πάει με την πιο... σίγουρη συνταγή και με την πιο δυνατή ενδεκάδα που έχει δοκιμαστεί και στο μυαλό του είναι η πιο δουλεμένη για να βγάλει αυτά που θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Επί της ουσίας θα κάνει all in ποντάροντας στα σίγουρα για ένα παιχνίδι που έχει τον χαρακτήρα του must win στην προσπάθεια του back-to-back.

Οι σταθερές στην άμυνα στην άμυνα της ΑΕΚ

Σε ότι αφορά τα μετόπισθεν, είναι και η πιο... σίγουρη γραμμή της ΑΕΚ. Η γνώριμη πεντάδα των τελευταίων εβδομάδων θα διατηρηθεί, με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να ξεκινά στα γκολποστ τη στιγμή που ο Θωμάς Στρακόσια παραμένει στα πιτς και αναμένεται να επιστρέψει ξανά στη δράση μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Το κεντρικό δίδυμο Ρέλβας - Μουκουντί θα παραμείνει για μια ακόμη φορά... ακλόνητο, με τον Καμερουνέζο στόπερ να έχει πάρει ανάσες μιας και στον αγώνα Κυπέλλου είχε μείνει εκτός και δίπλα στον Πορτογάλο σέντερ μπακ είχε αγωνιστεί ο Βίντα. Στα άκρα της άμυνας, ο Ρότα θα καλύψει τη δεξιά πλευρά και ο Πήλιος την αριστερή.

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Σταθερές στον άξονα, ποιότητα και ταχύτητα στα άκρα

Στη μεσαία γραμμή, ο Ραζβάν Μαρίν αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη σταθερά της «Ένωσης». Ο Ρουμάνος χαφ θα πάρει δεδομένα φανέλα βασικού και στο πλευρό του αναμένεται να έχει τον Βιτάλις, ενώ θέση διεκδικούν και οι Καίρινεν και Αριάγκα.

Στις πτέρυγες της επίθεσης, ο Λόβρο Μάγερ αναμένεται να καλύψει το δεξί άκρο, ενώ στην απέναντι πλευρά θα βρίσκεται ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα και αποτελεί μόνιμη απειλή στις αντίπαλες άμυνες.

Γιόβιτς - Βάργκα: Το δίδυμο που αναλαμβάνει την εκτέλεση

Στην κορυφή της επίθεσης, η ΑΕΚ ποντάρει ξανά στο επιθετικό δίδυμο που αποτελεί σημείο αναφοράς. Ο Λούκα Γιόβιτς ετοιμάζεται να βρεθεί στο αρχικό σχήμα απέναντι στον Παναθηναϊκό που έχει γίνει... θύμα του μιας και την περυσινή σεζόν «τιμώρησε» επτά φορές τα δίχτυα του.

Δίπλα του, ο έτερος δεινός σκόρερ που έχει ο Δικέφαλος στο ρόστερ του, ο Μπαρνάμπας Βάργκα που πήρε πολύτιμες ανάσες στο ντέρμπι με τον ΠΑΟκ στο Κύπελλο και επιστρέφει φρέσκος, με στόχο να δώσει λύσεις στο σκοράρισμα όπου και είναι... λίρα εκατό στις κεφαλιές.