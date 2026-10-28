Τα πλάνα του Νίκολιτς για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ -Οι «μικροί» που προβάρουν φανέλα βασικού στην Τούμπα - iefimerida.gr

Με αλλαγές και διάθεση για φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα, το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ντέρμπι «δικεφάλων» (28/10, 20:30) στην Τούμπα, με την ΑΕΚ να μετρά ήδη δυο νίκες στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και να ψάχνει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα για να κάνει άλμα για την απευθείας πρόκριση στους «16». Ο Μάρκο Νίκολιτς θα προχωρήσει σε αλλαγές απέναντι στον ΠΑΟΚ με γνώμονα να διαχειριστεί τις δυνάμεις της ομάδας του ενόψει του δύσκολου προγράμματος που ακολουθεί.

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Το κυριακάτικο ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, αλλά και η αστεράτη «μάχη» με τη Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League, σε μία εβδομάδα, αναγκάζουν τον Σέρβο τεχνικό να εξετάζει το ενδεχόμενο εκτεταμένου rotation. Αρκετοί βασικοί έχουν μείνει στην Αθήνα, με τον προπονητή της ΑΕΚ να αναζητά την φρεσκάδα και την αγωνιστική ισορροπία.

Καλοσκάμης και Αλεξίου οι επικρατέστεροι «μικροί»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαχείριση των θέσεων που αφορούν τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, με τους Καλοσκάμη και Αλεξίου να συγκεντρώνουν σημαντικές πιθανότητες για να βρεθούν στο αρχικό σχήμα. Στη διεκδίκηση βρίσκεται και ο Μπαλαμώτης, με τις τελικές αποφάσεις του Νίκολιτς να επηρεάζουν άμεσα τη διαμόρφωση της ενδεκάδας.

Την ίδια στιγμή, οι Λυκογιάννης, Κουτέσα και Ζούμπκοφ αποτελούν επιλογές για το rotation, με τον Σέρβο προπονητή να καλείται να αξιοποιήσει το διαθέσιμο υλικό χωρίς να διαταράξει την αγωνιστική συνοχή της ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκολιτς θα κληθεί να επιλέξει υποχρεωτικά δυο Έλληνες παίκτες κάτω των 22 ετών στο αρχικό σχήμα.

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Οι αλλαγές σε άμυνα και μεσαία γραμμή στην ΑΕΚ

Στα μετόπισθεν, ο Μουκουντί και ο Αλεξίου εμφανίζονται ως το επικρατέστερο δίδυμο για το κέντρο της άμυνας, ενώ ο Λάζαρος Ρότα αναμένεται να διατηρήσει τη θέση του στο δεξί άκρο. Στην απέναντι πλευρά, ο Μπάμπης Λυκογιάννης διεκδικεί φανέλα βασικού, προσφέροντας μία ακόμη λύση στην προσπάθεια φρεσκαρίσματος της αμυντικής γραμμής.

Στον άξονα, ο Μαρίν αναμένεται να έχει και πάλι κομβικό ρόλο, με τον Κάαν Κάιρινεν να αποτελεί τον επικρατέστερο παρτενέρ του. Ο Νίκολιτς θέλει να διατηρήσει την απαραίτητη ισορροπία στη μεσαία γραμμή, παρά τις αλλαγές που σχεδιάζει, ώστε η ΑΕΚ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης.

Στα άκρα της επίθεσης, ο Μάγερ έχει προβάδισμα για τη δεξιά πλευρά, ενώ ο Κουτέσα συγκεντρώνει πιθανότητες να ξεκινήσει αριστερά. Πρόκειται για δύο επιλογές που μπορούν να δώσουν ταχύτητα και ένταση στο επιθετικό παιχνίδι της Ένωσης.

Ο Γιόβιτς στην κορυφή και η «μάχη» για τον παρτενέρ του

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Λούκα Γιόβιτς εμφανίζεται ως το φαβορί για να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα. Το βασικό ερωτηματικό αφορά τον ποδοσφαιριστή που θα αγωνιστεί δίπλα του, με τον Νίκολιτς να εξετάζει διαφορετικά σενάρια ανάλογα και με τις επιλογές του για τις θέσεις των νεαρών. Ο Βάργκα και ο Ζίνι βρίσκονται στη διεκδίκηση της θέσης, αλλά και ο Γκατσίνοβιτς που είναι «πολυθεσίτης».