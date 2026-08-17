Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο -Ποια είναι τα πιθανά ονόματα για διάδοχοι στην προεδρία της FIFA - iefimerida.gr

Στην «αντεπίθεση» έχει περάσει η UEFA, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να κάνει τα πάντα, προκειμένου ο Τζιάνι Ινφαντίνο να αποχωρήσει από την προεδρία της FIFA.

Η παραμονή του Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA μόνο σίγουρη δεν θεωρείται. Μπορεί το σχέδιο του Ιταλού να πουλήσει μετοχές του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες να... έπεσε στο κενό, ωστόσο η κίνησή του να κινηθεί αυτοβούλως δίχως να ενημερώσει την UEFA, τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση.

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Ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είναι αποφασισμένος να κάνει... τα πάντα, προκειμένου να «καθαρίσει» τον Ινφαντίνο από την ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Και τα πρώτα ονόματα ήδη άρχισαν να ακούγονται.

Τα ονόματα που ακούγονται για να διαδεχθούν τον Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA

Όπως αναφέρει το μέσο «TalkSport», ο Τσέφεριν έχει ενημερώσει τον Ινφαντίνο για τις προθέσεις του. Η FIFA είναι αποφασισμένη να πιέσει για την άμεση παραίτηση του Ιταλού, έτσι ώστε εκείνος να... λογοδοτήσει για τις πράξεις του.

Μάλιστα, ο Σλοβένος μοιάζει να είναι ήδη έτοιμος για την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, η λίστα των υποψηφίων «διαδόχων» είναι έτοιμη. Ανάμεσα στις επιλογές βρίσκεται ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Σεΐχη Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα, ο πρόεδρο της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι και ο Αλ-Κελαϊφί.