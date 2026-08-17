 Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο -Ποια είναι τα πιθανά ονόματα για διάδοχοι στην προεδρία της FIFA - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο -Ποια είναι τα πιθανά ονόματα για διάδοχοι στην προεδρία της FIFA

Σε δύσκολη θέση ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο
Σε δύσκολη θέση ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο / Φωτογραφία / AP
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Στην «αντεπίθεση» έχει περάσει η UEFA, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να κάνει τα πάντα, προκειμένου ο Τζιάνι Ινφαντίνο να αποχωρήσει από την προεδρία της FIFA.

Η παραμονή του Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA μόνο σίγουρη δεν θεωρείται. Μπορεί το σχέδιο του Ιταλού να πουλήσει μετοχές του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες να... έπεσε στο κενό, ωστόσο η κίνησή του να κινηθεί αυτοβούλως δίχως να ενημερώσει την UEFA, τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είναι αποφασισμένος να κάνει... τα πάντα, προκειμένου να «καθαρίσει» τον Ινφαντίνο από την ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Και τα πρώτα ονόματα ήδη άρχισαν να ακούγονται.

Τα ονόματα που ακούγονται για να διαδεχθούν τον Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA

Όπως αναφέρει το μέσο «TalkSport», ο Τσέφεριν έχει ενημερώσει τον Ινφαντίνο για τις προθέσεις του. Η FIFA είναι αποφασισμένη να πιέσει για την άμεση παραίτηση του Ιταλού, έτσι ώστε εκείνος να... λογοδοτήσει για τις πράξεις του.

Μάλιστα, ο Σλοβένος μοιάζει να είναι ήδη έτοιμος για την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, η λίστα των υποψηφίων «διαδόχων» είναι έτοιμη. Ανάμεσα στις επιλογές βρίσκεται ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Σεΐχη Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα, ο πρόεδρο της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι και ο Αλ-Κελαϊφί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Fifa UEFA ινφαντινο Ποδόσφαιρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ