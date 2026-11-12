Το νέο «παλάτι» του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό -«Κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά» [βίντεο]

Ο Βοτανικός αλλάζει μέρα με τη μέρα και το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού παίρνει ολοένα και πιο εντυπωσιακή μορφή, με την ΠΑΕ να δημοσιεύει νέο βίντεο από την εξέλιξη των εργασιών.

Άπαντες στις τάξεις του Παναθηναϊκού περιμένουν πως και πως για τη στιγμή που ο Βοτανικός θα είναι έτοιμος να ανοίξει τις πύλες του! Οι εργασίες για τη νέα υπερσύγχρονη έδρα του «τριφυλλιού» συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και η ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη εντυπωσιακό βίντεο τη στιγμή που πλησιάζει η κατασκευή του στεγάστρου.

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Νέο βίντεο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στον Βοτανικό

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνεχίζει να παρουσιάζει βήμα προς βήμα την εξέλιξη του νέου γηπέδου μέσα από τη σειρά «Inside the Build» στο επίσημο κανάλι της στο YouTube. «Κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά», το μήνυμα. Και πράγματι, η εικόνα του νέου γηπέδου αλλάζει καθημερινά, με τις εργασίες να προχωρούν και το αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο ορατό.

Αυτή τη φορά, το νέο επεισόδιο με τίτλο «Bridging the Future» προσφέρει εντυπωσιακά πλάνα από το εργοτάξιο του Βοτανικού, αποτυπώνοντας την πρόοδο ενός έργου που αποτελεί όνειρο δεκαετιών για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

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Στην τελική ευθεία για το στέγαστρο - Μπήκαν τα πρώτα καθίσματα

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η φάση στην οποία βρίσκεται πλέον η κατασκευή, καθώς στο εργοτάξιο έχουν τοποθετηθεί τα πρώτα υποστυλώματα, πάνω στα οποία θα στηριχθεί η μεγάλη μεταλλική κατασκευή του στεγάστρου.

Παράλληλα, νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε η δοκιμαστική τοποθέτηση των πρώτων καθισμάτων στις εξέδρες, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα από το πράσινο χρώμα που θα κυριαρχεί στη νέα έδρα των «πρασίνων».

Αξίζει να σημειωθεί πως στις αρχές του μήνα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισκέφθηκε το εργοτάξιο και ξεναγήθηκε στους χώρους όπου θα βρίσκονται τα αποδυτήρια, η Θύρα 13 και η αίθουσα Τύπου.

Κατά την επίσκεψή του αναφέρθηκε στις σημαντικές τεχνικές προκλήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή του στεγάστρου και στην ανάγκη να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Το νέο «παλάτι» του Παναθηναϊκού και η μεγάλη επιστροφή το 2027

Το νέο γήπεδο στον Βοτανικό, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από την Ακρόπολη, θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

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Η υπερσύγχρονη εγκατάσταση θα διαθέτει χωρητικότητα περίπου 40.000 θέσεων και δεν θα φιλοξενεί μόνο την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά θα αποτελέσει και το νέο σπίτι των ερασιτεχνικών τμημάτων του συλλόγου.

Με βάση τον υπάρχοντα σχεδιασμό, το γήπεδο αναμένεται να είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο του 2027, με στόχο ο Παναθηναϊκός να μετακομίσει στη νέα του έδρα από τη σεζόν 2027-28.