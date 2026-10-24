 Τα μυστικά της μεταμόρφωσης του Σακίλ Ο’ Νιλ: Πως έχασε 25 κιλά (videos) - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Τα μυστικά της μεταμόρφωσης του Σακίλ Ο’ Νιλ: Πως έχασε 25 κιλά (videos)

Ο θρύλος του αμερικανικού μπάσκετ, Σακίλ Ο'Νιλ
Ο θρύλος του αμερικανικού μπάσκετ, Σακίλ Ο'Νιλ / Φωτογραφία / AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ αποκάλυψε πως έχασε 25 κιλά και τι πρόγραμμα ακολουθούσε.

Ο Σακίλ Ο'Νιλ αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής του, καταφέρνοντας να χάσει 25 κιλά και να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση παρά το γεγονός οτι μετράει 54 χρόνια ζωής. Ο θρυλικός σέντερ του NBA, που έχει ύψος 2,16 μέτρα, είπε πως όλα ξεκίνησαν το 2023 όταν και είχε φτάσει να ζυγίζει περίπου 159 κιλά. Κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς επηρέαζε την καθημερινότητά του.

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