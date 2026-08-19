Ολυμπιακός: Πλησιάζει στο λιμάνι με μεγάλο deal ο Γκονζάλες -Μέλε και Πινέιρο στο προσκήνιο για μπακ, Χιλ και Βάργκας για εξτρέμ [βίντεο] - iefimerida.gr

Μεταγραφικός «πυρετός» επικρατεί στον Πειραιά, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται μια ανάσα από τον Αρμάντο Γκονζάλες από την Τσίβας και να έχει στρέψει το βλέμμα του στην ενίσχυση στα μπακ και τα εξτρέμ.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει δυναμικά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες από την Τσίβας Γουαδαλαχάρα σε deal που θα ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εξελίξεις αναμένονται και στις θέσεις του μπακ και του εξτρέμ, τη στιγμή που έχει έρθει σε συμφωνία με τη Βαλένθια για τον δανεισμό του Πάμπλο Μαφέο.



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Πλησιάζει στον Ολυμπιακό ο Γκονζάλες

Σύμφωνα με το «Claro Sports», Ολυμπιακός και Τσίβας είχαν διαδοχικές επαφές καθ’ όλη τη διάρκεια της Τρίτης (18/8), με στόχο να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του 23χρονου επιθετικού, Αρμάντο Γκονζάλες στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η διοίκηση της Τσίβας έδωσε θετική απάντηση στην τελευταία πρόταση του Ολυμπιακού, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των Πειραιωτών να επιτευχθεί συμφωνία στο οικονομικό σκέλος.

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Το συνολικό ποσό της μεταγραφής αναμένεται να αγγίξει τα 13 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το «Claro Sports», απομένουν μόνο ορισμένες λεπτομέρειες για την οριστικοποίηση του deal.

«Απομένουν λεπτομέρειες, αλλά όλα είναι πλέον πολύ κοντά», ανέφερε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη πηγή. Ο Γκονζάλες προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Τσίβας, καθώς τη σεζόν 2025-26 σημείωσε 24 γκολ με την πρώτη ομάδα.

Παράλληλα, έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του και στις ακαδημίες του συλλόγου, έχοντας ξεπεράσει συνολικά τα 80 τέρματα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στα τμήματα υποδομής.

Μάλιστα, την Τρίτη (18/8) ο Μεξικανός επιθετικός βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της Τσίβας για την τελευταία του προπόνηση, σε μια άφιξη που είχε ξεχωριστό χαρακτήρα. Πλήθος φιλάθλων συγκεντρώθηκε στις εισόδους του προπονητικού κέντρου, με παιδιά, οικογένειες και φίλους της ομάδας να σπεύδουν να δουν από κοντά τον «Hormiga» και να τον αποχαιρετήσουν, εν αναμονή της μετακίνησής του στον Ολυμπιακό.

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Εφόσον ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, ο Γκονζάλες αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις των «ερυθρόλευκων» για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής.

Από τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια ο Μαφέο

Οι Πειραιώτες καλούνται να κινηθούν άμεσα για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας, καθώς η διαφαινόμενη αποχώρηση του Πάμπλο Μαφέο για τη Βαλένθια αλλάζει τα δεδομένα. Ο Ισπανός δεξιός μπακ βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην πατρίδα του, μόλις τρεις μήνες μετά την άφιξή του στον Πειραιά.

Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει για τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή στη Βαλένθια, με οψιόν αγοράς, η οποία αναμένεται να βρίσκεται κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

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Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος ανέφερε πως υπάρχει συμφωνία για τον δανεισμό του Μαφέο για μία σεζόν, με τη δυνατότητα μόνιμης μεταγραφής του.

Ο 28χρονος αμυντικός αποτέλεσε μία από τις πρώτες κινήσεις του Ολυμπιακού το φετινό καλοκαίρι, καθώς αποκτήθηκε με την προοπτική να αποτελέσει βασική επιλογή στα άκρα της άμυνας. Ωστόσο, η παραμονή του στην Ελλάδα φαίνεται πως θα αποδειχθεί ιδιαίτερα σύντομη.

Στο προσκήνιο ο Γιοακίμ Μέλε

Με δεδομένο το κενό που δημιουργείται, ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Ένα από τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη λίστα των Πειραιωτών είναι αυτό του Γιοακίμ Μέλε.

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Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Μόργκαν Ντε Μονκαντά, φέρεται να έχει πραγματοποιήσει επαφές με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του 29χρονου Δανού, ο οποίος αποτελεί μία ιδιαίτερα έμπειρη και δοκιμασμένη λύση.

Ο Μέλε είναι δεξιοπόδαρος, ωστόσο έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί με την ίδια άνεση και στην αριστερή πλευρά, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στον Μεντιλίμπαρ. Έχει αγωνιστεί σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα της Αταλάντα.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Άαλμποργκ και στη συνέχεια μετακόμισε στη Γκενκ. Τον Ιανουάριο του 2021 η Αταλάντα επένδυσε 13,7 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, ενώ δύο χρόνια αργότερα η Βόλφσμπουργκ τον έκανε δικό της έναντι περίπου 13 εκατ. ευρώ.

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Με τη γερμανική ομάδα έχει καταγράψει 85 συμμετοχές, έχοντας πετύχει έξι γκολ και μοιράσει δέκα ασίστ. Παράλληλα, αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Δανίας, μετρώντας 59 συμμετοχές και 12 γκολ.

Στη λίστα και ο Ροντρίγκο Πινέιρο

Εκτός από τον Μέλε, στο «ερυθρόλευκο» ραντάρ βρίσκεται και ο Ροντρίγκο Πινέιρο της Φαμαλικάο. Ο 23χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ προέρχεται από τις ακαδημίες της Πόρτο, όπου αγωνίστηκε για τη δεύτερη ομάδα, καταγράφοντας 103 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και έξι ασίστ.

Από το 2023 βρίσκεται στη Φαμαλικάο, με την οποία έχει ήδη συμπληρώσει 61 εμφανίσεις, έχοντας τρία γκολ και τέσσερις ασίστ. Το συμβόλαιό του με την πορτογαλική ομάδα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.

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Πρόκειται για μία διαφορετική περίπτωση σε σχέση με τον Μέλε, καθώς ο Πινέιρο είναι νεότερος και με μεγαλύτερα περιθώρια εξέλιξης, έχοντας παράλληλα αποκτήσει σημαντικές παραστάσεις από το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Προτεραιότητα τα «φτερά» της επίθεσης

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά και για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσης, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις που θεωρεί ότι μπορούν να προσφέρουν άμεσα λύσεις.

Στο προσκήνιο βρίσκονται ο Μπράιαν Χιλ και ο Ρούμπεν Βάργκας, με τον Βάσκο τεχνικό να έχει δώσει το «πράσινο φως» για την απόκτηση ενός εκ των δύο, καθώς θεωρεί ότι διαθέτουν στοιχεία που λείπουν από το υπάρχον ρόστερ.

Ο Μπράιαν Χιλ στα «θέλω» του Μεντιλίμπαρ

Η περίπτωση του Μπράιαν Χιλ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό, κυρίως λόγω της παρουσίας του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο. Ο τεχνικός των Πειραιωτών γνωρίζει πολύ καλά τον Ισπανό εξτρέμ και έχει συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν, γνωρίζοντας τόσο τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά όσο και την προσωπικότητά του.

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Ο Χιλ διαθέτει ταχύτητα, έκρηξη, τεχνική κατάρτιση και μεγάλη ικανότητα στο ένας εναντίον ενός, στοιχεία που μπορούν να προσθέσουν διαφορετική διάσταση στην επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, η γνώση της φιλοσοφίας του Μεντιλίμπαρ από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς θα μπορούσε να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις του προπονητή του.

Στο κάδρο και ο Ρούμπεν Βάργκας

Εξίσου ψηλά στη λίστα βρίσκεται ο Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλλης. Ο 28χρονος Ελβετός εξτρέμ έχει τεθεί στη λίστα των παικτών που μπορούν να παραχωρηθούν από τον ισπανικό σύλλογο, εξέλιξη που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την έναρξη συζητήσεων.

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Ο Βάργκας είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό και τον Ιανουάριο του 2025, όμως τότε επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλλη, η οποία τον απέκτησε από την Άουγκσμπουργκ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αγωνίστηκε και στα έξι παιχνίδια της Ελβετίας, ξεκινώντας βασικός στα τρία, ενώ στα υπόλοιπα πέρασε ως αλλαγή. Μάλιστα, είχε άμεση συνεισφορά με δύο γκολ και μία ασίστ.

Με την Άουγκσμπουργκ είχε καταγράψει 161 συμμετοχές, με 23 γκολ και 19 ασίστ, ενώ παράλληλα αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Ελβετίας. Με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετρά 67 συμμετοχές και 13 τέρματα.

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Τα 15 εκατ. ευρώ που ζητά η Σεβίλλη

Η περίπτωση του Βάργκας, πάντως, μόνο απλή δεν είναι. Ο Ελβετός δεσμεύεται με τη Σεβίλλη έως το 2029 και οι Ανδαλουσιανοί φέρονται να αξιώνουν τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από την Ισπανία, ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή έχει εκδηλώσει και η Μπόρνμουθ, η οποία φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Στη Σεβίλλη μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 36 συμμετοχές με απολογισμό πέντε γκολ, καθώς και επτά ασίστ. Ο Ολυμπιακός καλείται, επομένως, να σταθμίσει τα δεδομένα και να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μία σημαντική οικονομική επένδυση για τον διεθνή Ελβετό.