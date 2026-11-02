Τα χρήματα που θα κερδίσει ο Κίμι Αντονέλι ως παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και το «χρυσό» μπόνους της Mercedes - iefimerida.gr

Ο 20χρονος Κίμι Αντονέλι «τρέλανε» την Formula 1 και πέρα από τα χρήματα του πρωτάθληματος, θα λάβει και ένα «χρυσό» bonus από την Mercedes για το εκπληκτικό του επίτευγμα.

Η κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 δεν φέρνει μόνο δόξα και ιστορική αναγνώριση για τον Κίμι Αντονέλι, αλλά και μια τεράστια οικονομική ανταμοιβή. Ο 20χρονος Ιταλός οδηγός αναμένεται να δει τον τραπεζικό του λογαριασμό να γεμίζει για τα καλά, καθώς η Mercedes προβλέπει ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο bonus για το σπουδαίο επίτευγμά του.

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Το συμβόλαιο των 5 εκατομμυρίων και το bonus-μαμούθ για Αντονέλι

Παρότι οι αρχικές εκτιμήσεις ήθελαν τις ετήσιες αποδοχές του Κίμι Αντονέλι να κυμαίνονται μεταξύ δύο και τριών εκατομμυρίων ευρώ, τα δεδομένα φαίνεται πως είναι διαφορετικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca, ο 20χρονος οδηγός εισπράττει περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τη Mercedes, στην οποία διανύει τη δεύτερη σεζόν του στη Formula 1.

Ωστόσο, το ποσό αυτό αποτελεί μόνο τη βάση των φετινών απολαβών του. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος αναμένεται να ενεργοποιήσει σημαντικά μπόνους, με τη γερμανική ομάδα να επιβραβεύει τόσο την επιτυχία στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και εκείνη στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Όπως αναφέρει το ισπανικό Μέσο, κάθε τίτλος συνοδεύεται από bonus που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οικονομικό πακέτο για τον Ιταλό.

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Στα 25 εκατομμύρια ευρώ οι φετινές απολαβές του

Με βάση τα συγκεκριμένα ποσά, ο Αντονέλι αναμένεται να εισπράξει συνολικά περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ μέσα στη χρονιά, υπολογίζοντας τον βασικό μισθό και τα προβλεπόμενα μπόνους. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή οικονομική επιβράβευση, η οποία αποτυπώνει την τεράστια αξία που έχει αποκτήσει ο νεαρός οδηγός για τη Mercedes.

Παρά το εντυπωσιακό ποσό, πάντως, οι απολαβές του παραμένουν χαμηλότερες από εκείνες του Λάντο Νόρις, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2025 και, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έφτασε τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Η Mercedes θέλει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο

Η αγωνιστική και οικονομική εκτόξευση του Αντονέλι αποτελεί έναν ακόμη λόγο για τον Τότο Βολφ να εξασφαλίσει την παραμονή του στην ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Το συμβόλαιο του Ιταλού ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026, ωστόσο η Mercedes δεν δείχνει διατεθειμένη να αφήσει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Formula 1 να αποχωρήσει.

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Οι δύο πλευρές αναμένεται να καθίσουν σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της ανανέωσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν το νέο οικονομικό πακέτο του Αντονέλι για το 2027 να ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας πως η Mercedes είναι έτοιμη να επενδύσει ακόμη περισσότερο στον οδηγό που αποτελεί το μέλλον της.