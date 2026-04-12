Τα ελληνικά γκολ στα Κύπελλα Ευρώπης - Πόσα τέρματα σημείωσαν φέτος ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟ, ΑΕΚ και Άρης - iefimerida.gr

Τα 23 φτάνουν τα γκολ, που έχουν σημειωθεί στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ομάδες εντός και εκτός συνόρων.

Από το σύνολο των 23 γκολ, τα 14 ήταν από ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ομάδες της ελληνικής Super League και 9 σε πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Συνολικά για φέτος, στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν σημειωθεί συνολικά 1.463 τέρματα. Οι πέντε ελληνικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης σημείωσαν 64 γκολ:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΟΚ (18)

Παναθηναϊκός (15)

Ολυμπιακός (10)

ΑΕΚ (18)

Άρης (3)

Ωστόσο κανένα από τα γκολ του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Άρη δεν σημειώθηκαν από Έλληνας σκόρερ.

Τα γκολ ανά διοργάνωση

Στο Champions League, από τα 627 γκολ που έχουν σημειωθεί συνολικά, μόλις 4 σημειώθηκαν από Έλληνες, μιας και κανένα από τα 10 γκολ του Ολυμπιακού στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στον κόσμο δεν προήλθε από Έλληνα. Στο Champions League από δύο γκολ σημείωσαν Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) και Χρήστος Τζόλης (Μπριζ).

Στο Europa League καλύτερα τα πράγματα, αφού από τα 482 γκολ, τα 17 είχαν ελληνική…υπογραφή: 10 είχε ο ΠΑΟΚ (6 Γιακουμάκης, 3 Κωνσταντέλιας και 1 Μύθου), 4 ο Παναθηναϊκός (3 Τεττέη, 1 Κυριακόπουλος), 2 σημείωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας (Γκενκ) και 1 ο Αντώνης Παπαδόπουλος (Λουγκάνο).

Στο Conference League, από τα 354 γκολ μόλις δύο ήταν από Έλληνες παίκτες, αμφότεροι «λεγεωνάριοι»: Τα πέτυχαν οι, Γιάννης Μασούρας (Ομόνοια) και Στράτος Σβάρνας (Ρακόβ).