Συντετριμμένος ο Μέσι στην κηδεία του πατέρα του -Τα μηνύματα συμπαράστασης από τους θαυμαστές του - iefimerida.gr

Ο Λιονέλ Μέσι και η οικογένειά του αποχαιρέτησαν τον πατέρα του, Χόρχε, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Στο νεκροταφείο «El Prado», στα προάστια του Ροσάριο στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη είπε το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο του πατέρα, τον πρώτο άνθρωπο που είδε και φρόντισε να αναδειχτεί το ταλέντο του.

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Ενώ όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου ανά τον κόσμο εκφράζουν τη λύπη τους με κάθε τρόπο για τον θάνατο του Χόρχε Μέσι, η οικογένειά του τον αποχαιρέτησε με μια σεμνή τελετή και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Όπως φαίνεται στα λιγοστά βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Λίο Μέσι ήταν πραγματικά συντετριμμένος. Άλλωστε ο δεσμός που τον συνέδεε με τον πατέρα του ήταν από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς στη ζωή και την καριέρα του.

Αρκετοί θαυμαστές του βρέθηκαν έξω από το νεκροταφείο και με πανό εξέφρασαν την συμπαράστασή τους στην οικογένεια του αρχηγού της εθνικής Αργεντινής που την οδήγησε μέχρι την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022. Σε ένα από αυτά έγραψαν: «Δύναμη, Λέο, σ’ αγαπάμε».

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Μηνύματα συμπαράστασης από θαυμαστές του Λιονέλ Μέσι, έξω από τον χώρο της κηδείας του πατέρα του, Χόρχε / AP, Rodrigo Abd

Ο Μέσι είχε φτάσει στο Ροσάριο το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) από τις Ηνωμένες Πολιτείες με ιδιωτικό αεροπλάνο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Αντονέλα Ροκούτσο και τα παιδιά τους. Στην κηδεία τους συνάντησαν τη μητέρα του, Σέλια Κουτσίτινι, και τα αδέλφια του, Ματίας, Ροντρίγκο και Μαρία Σολ.