Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Νίκη Βόλου -Τέταρτο σερί πολύτιμο τρίποντο στη Super League 2 - iefimerida.gr

Ολοένα και πιο ανεβασμένη παρουσιάζεται η Νίκη Βόλου που πέρασε νικηφόρα (0-2) από την έδρα της ουραγού Ζακύνθου συνεχίζοντας την επέλασή της στη Super League 2.

Από νίκη σε νίκη στη Super League 2 η Νίκη Βόλου που άφησε στην άκρη το κακό της ξεκίνημα και βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, με την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη να «καθαρίζει» το διπλό στο δεύτερο ημίχρονο όπου Μάντζης και Λουκίνας έδωσαν τη λύση.

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Η ουραγός της βαθμολογίας, Ζάκυνθος προέβαλε αντίσταση, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο ωστόσο όσο κι αν μόχθησε στο χορτάρι, η ποιότητα της Νίκης Βόλου έκανε τη διαφορά για να έρθει η πέμπτη διαδοχική νίκη στη Super League 2. Από ένα δοκάρι είχαν οι δυο ομάδες.

Στο -9 από την κορυφή η Νίκη - Παραμένει τελευταία η Ζάκυνθος

Μετά το νέο τρίποντο-χρυσάφι, η Νίκη Βόλου φιγουράρει στην τέταρτη θέση με 17 βαθμούς-τόσους όσους έχει και ο Πανιώνιος-ωστόσο έχει χάσει έδαφος από την κορυφή καθώς είναι στο -9 από την πρωτοπόρο Μαρκό και μέχρι στιγμής έχει πέντε νίκες, δυο ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Από την άλλη, η Ζάκυνθος δεν λέει να σηκώσει κεφάλι και να «ξεκολλήσει» από τον πάτο της βαθμολογίας όπου έχει συγκεντρώσει μόλις 4 βαθμούς μετά από 10 αγωνιστικές και μάλιστα δεν έχει ακόμη πανηγυρίσει νίκη μιας και ο απολογισμός της είναι τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες.

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Μάντζης και Λουκίνας πρωταγωνιστές για τη Νίκη Βόλου

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησαν αρκετές προϋποθέσεις για να ανοίξουν το σκορ, ωστόσο χρειάστηκε να φτάσουμε στο 55ο λεπτό για να βρουν δίχτυα.

Έπειτα από εξαιρετική συνεργασία και υποδειγματική κυκλοφορία της μπάλας, ο Λίγδας συνδυάστηκε με τον Μαχαίρα, ο οποίος γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή, δίνοντας την ευκαιρία στον Μάντζη να σκοράρει από κοντινή απόσταση για το 0-1.

Η Νίκη Βόλου, μάλιστα, «κλείδωσε» τη νίκη στο 83ο λεπτό, όταν ο Παμλίδης έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα προς τον Λουκίνα. Εκείνος βρέθηκε απέναντι από τον Τσόγκα και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2.

Πλέον, η ομάδα του Βόλου στρέφει την προσοχή της στην επόμενη αγωνιστική, όπου θα υποδεχθεί τον Πύργο, ενώ η Ζάκυνθος έχει μπροστά της μια ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή, καθώς θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μαρκό, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, διατηρώντας το αήττητό της.

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Ζάκυνθος (Ηλίας Φυντάνης): Τσόγκας, Γυφτομήτρος, Σινγκ, Μιγκέλ Ροντρίγκεζ (66΄ Πεταυράκης), Τσίτσκας, Κάτσε (86΄ Ρώιμπας), Κάσσος (59΄ Μπεν Κμαγιάλ), Αναστασόπουλος, Μπαστακός, Νέιρα (66΄ Παναγιωτούδης), Σέλμα (86΄ Ανανιάδης).

﻿Νίκη Βόλου (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (59΄ Αρίας), Πασαλίδης, Βαφέας, Ρινγκ, Τζίμας (46΄ Μαχαίρας), Πλέγας, Σαλαμούρας (81΄ Σιούτας), Πολέτο (59΄ Παμλίδης), Λίγδας, Μάντζης (59΄ Λουκίνας).