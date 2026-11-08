«Συναγερμός» με Μπράουν στην ΑΕΚ -Αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παρκέ, φόβοι για «ζημιά» στον αχίλλειο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της ΑΕΚ με τον Γκρεγκ Μπράουν που είχε μια άτυχη στιγμή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR και αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παρκέ.

Δεν λένε να αφήσουν... ήσυχη την ΑΕΚ οι κακοδαιμονίες! Ο Γκρεγκ Μπράουν στάθηκε άτυχος κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, όταν, αμέσως μετά την εκτέλεση ελεύθερης βολής, δεν πάτησε καλά στο παρκέ, αισθάνθηκε έντονη ενόχληση χαμηλά στο δεξί του πόδι και έπεσε στο έδαφος, πιάνοντας το συγκεκριμένο σημείο, με τους φόβους για «ζημιά» στον αχίλλειο καλά να κρατούν!

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Έπιανε το κεφάλι του ο Φρανσίσκο στον τραυματισμό του Μπράουν

Η αντίδρασή του προκάλεσε ανησυχία, με το ιατρικό επιτελείο της «Ένωσης» να σπεύδει κοντά του για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα, ο Μπράουν κατάφερε να σηκωθεί, ωστόσο αποχώρησε για τα αποδυτήρια εμφανώς κουτσαίνοντας, προκειμένου να εξεταστεί από τους ανθρώπους της ομάδας.

Μάλιστα, ενδεικτική της κρισιμότητας της στιγμής ήταν και η αντίδραση του παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR, Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος, βλέποντας τον αντίπαλό του πεσμένο στο παρκέ να κρατά το πόδι του, έπιασε σοκαρισμένος το κεφάλι του.

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Μέχρι τη στιγμή της αποχώρησής του από το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Basket League, ο Αμερικανός φόργουορντ είχε προλάβει να καταγράψει 5 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 8 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Φυσικά, ο Μπράουν αναμένεται να υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού που έχει υποστεί, με την ΑΕΚ να... κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα και να υπάρχουν φόβοι για «ζημιά» στον αχίλλειο.

ΚΑ ΑΕΚ: «Η ανησυχία μας πρόδηλη για τον Μπράουν»

«Αν είναι δυνατόν… Ο Greg Brown τραυματίστηκε στον αχίλλειο του δεξιού του ποδιού στη διάρκεια του αγώνα με Παναθηναϊκό AKTOR, και θα διακομισθεί στο Μeditteraneo Hospital, προκειμένου για πλήρη ιατρικό έλεγχο. Η ανησυχία μας πρόδηλη… Οι σκέψεις μας μαζί σου, Greg!».