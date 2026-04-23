Λαμίν Γιαμάλ: Συναγερμός στην Ισπανία για τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ μετά τον τραυματισμό του - iefimerida.gr

Ο Λαμίν Γιαμάλ αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα και υπάρχουν φόβοι για τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ.

Στον χθεσινοβραδινό αγώνα της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Θέλτα, ο νεαρός σούπερ σταρ ενώ είχε δώσει το προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα» με εκτέλεση πέναλτι, ένιωσε μερικές ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και ζήτησε αλλαγή.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά και τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαιώθηκε η ρήξη που έχει υποστεί, κάτι που θα τον αφήσει εκτός δράσης για τις επόμενες 5-6 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως χάνει το υπόλοιπο της σεζόν με την Μπαρτσελόνα, η οποία αυτή τη στιγμή διεκδικεί το πρωτάθλημα στην La Liga.

Ο Λαμίν Γιαμάλ και οι νέες εξετάσεις για τον τραυματισμό του

Oι μεγάλη ανησυχία, όμως, έχει ξεσπάσει στις τάξεις της Εθνικής Ισπανίας, η οποία είναι πιθανό, όπως μεταφέρει η Mundo Deportivo να τον στερηθεί στα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 που ξεκινάει σε λιγότερο από δύο μήνες. Περαιτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη για να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση του τραυματισμού.

Ο Λαμίν Γιαμάλ πραγματοποιεί τη φετινή σεζόν μια εξαιρετική χρονιά, μετρώντας, μετά και το πέναλτι με τη Θέλτα, 24 γκολ αυτή τη σεζόν, ενώ έχει μοιράσει και 18 ασίστ. Έτσι μια πιθανή απουσία του από τις πρώτες αναμετρήσεις της «Φούρια Ρόχα», είναι προφανές πως μπορεί να της κοστίσει ακριβά.