Συναγερμός για την εξαφάνιση 12χρονου αγοριού από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης - iefimerida.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 12χρονου παιδιού από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, στις 25/09/25, στις 16:45 το απόγευμα, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης ο Σιρζάντ (επ.) Ρουμάλ (ον.),12 ετών, αφγανικής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 26/09/2025, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Σιρζάντ (επ.) Ρουμάλ έχει ύψος 1,60 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Φορούσε γκρι – μπλε μπουφάν και βερμούδα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

