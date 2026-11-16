Ιστορική συμφωνία της UEFA με τη Nike για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις -Τέλος η 25ετής συνεργασία με την Adidas

Μία σημαντική αλλαγή έρχεται στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τη Nike.

Πιο συγκεκριμένα, από τη σεζόν 2027-28 η αμερικανική εταιρεία θα είναι ο επίσημος προμηθευτής μπάλας για το Champions League, το Europa League και το Conference League. Η συμφωνία θα έχει ισχύ μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2030-31, βάζοντας τέλος στη συνεργασία της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας με την Adidas, διάρκειας 25 ετών.

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Στα 40 εκατ. ευρώ ετησίως το deal

Όπως αναφέρει το Athletic, η συμφωνία φέρεται να αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ ετησίως, με τη Nike να επικρατεί και της Puma, που επίσης είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, προκειμένου να κλείσει το μεγάλο deal.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος εποχής για το Champions League, καθώς η Adidas προμήθευε την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από τη σεζόν 2001/2002, κάνοντας διάσημη την περιβόητη μπάλα με τα αστέρια.