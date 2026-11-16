 Ιστορική συμφωνία της UEFA με τη Nike για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις -Τέλος η 25ετής συνεργασία με την Adidas
ΣΠΟΡ

Ιστορική συμφωνία της UEFA με τη Nike για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις -Τέλος η 25ετής συνεργασία με την Adidas

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Μπάλες του Champions League
Φωτογραφία: AP

Μία σημαντική αλλαγή έρχεται στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τη Nike.

Πιο συγκεκριμένα, από τη σεζόν 2027-28 η αμερικανική εταιρεία θα είναι ο επίσημος προμηθευτής μπάλας για το Champions League, το Europa League και το Conference League. Η συμφωνία θα έχει ισχύ μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2030-31, βάζοντας τέλος στη συνεργασία της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας με την Adidas, διάρκειας 25 ετών.

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Στα 40 εκατ. ευρώ ετησίως το deal

Όπως αναφέρει το Athletic, η συμφωνία φέρεται να αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ ετησίως, με τη Nike να επικρατεί και της Puma, που επίσης είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, προκειμένου να κλείσει το μεγάλο deal.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος εποχής για το Champions League, καθώς η Adidas προμήθευε την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από τη σεζόν 2001/2002, κάνοντας διάσημη την περιβόητη μπάλα με τα αστέρια.

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