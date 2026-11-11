 «Συμφωνείτε με την επιστροφή Μπακασέτα στην Εθνική;» -Η απάντηση έκπληξη - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

«Συμφωνείτε με την επιστροφή Μπακασέτα στην Εθνική;» -Η απάντηση έκπληξη

Ο Τάσος Μπακασέτας
Ο Τάσος Μπακασέτας/Φωτογραφία:ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/Intime
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το αποτέλεσμα δημοσκόπησης για την κλήση του Τάσου Μπακασέτα στην Εθνική ομάδα.

Το ποδόσφαιρο επέστρεψε στο επίκεντρο της εκπομπής Poll Position και οι ερωτήσεις αφορούσαν την πορεία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το πρωτάθλημα. Από αυτές δεν έλειψαν και αυτές που αφορούσαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και την επιστροφή του Τάσου Μπακασέτα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ﻿

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ τασος μπακασετας Εθνική Ελλάδος nations league Ποδόσφαιρο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ