«Συμφωνείτε με την επιστροφή Μπακασέτα στην Εθνική;» -Η απάντηση έκπληξη - iefimerida.gr

Το αποτέλεσμα δημοσκόπησης για την κλήση του Τάσου Μπακασέτα στην Εθνική ομάδα.

Το ποδόσφαιρο επέστρεψε στο επίκεντρο της εκπομπής Poll Position και οι ερωτήσεις αφορούσαν την πορεία των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το πρωτάθλημα. Από αυτές δεν έλειψαν και αυτές που αφορούσαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και την επιστροφή του Τάσου Μπακασέτα.

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