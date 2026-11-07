Συγκλονίζει πρώην τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι: «Έφυγα για να ξαναβρώ την ψυχική μου ηρεμία» - iefimerida.gr

Ο Τράφορντ εξηγεί πόσο δύσκολα πέρασε την περσινή σεζόν, μένοντας εκτός δράσης, και αποκαλύπτει πώς αυτό τον οδήγησε στην απόφαση να αποχωρήσει.

Ο Τζέιμς Τράφορντ είχε ως στόχο να καθιερωθεί ως βασικός τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι την περασμένη σεζόν, ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει τη θέση που επιθυμούσε. Αυτό τον οδήγησε να αφήσει πίσω το όνειρό του και να πάρει την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στη Λιντς, το περασμένο καλοκαίρι.

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