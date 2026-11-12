 «Παραλίγο να πεθάνω από κοκαΐνη» -Συγκλονίζει πρώην αστέρας που είχε την Ευρώπη στα πόδια του
ΣΠΟΡ

«Παραλίγο να πεθάνω από κοκαΐνη» -Συγκλονίζει πρώην αστέρας που είχε την Ευρώπη στα πόδια του

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ο ποδοσφαιριστής, Μάριο Ζαρντέλ
Ο ποδοσφαιριστής, Μάριο Ζαρντέλ.Φωτογραφία:AP

Ενας από τους κορυφαίους σκόρερ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συγκλονίζει με την εξομολόγησή του για τον εθισμό στο αλκοόλ και την κοκαΐνη, που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

Ενας από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές των 00s. Ενας επιθετικός ο οποίος είχε μετατρέψει το σκοράρισμα σε τέχνη, κατακτώντας δύο φορές το Χρυσό Παπούτσι και αναγκάζοντας τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης να ασχοληθούν με την περίπτωσή του.

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