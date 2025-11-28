Συγκλονίζει ο τερματoφύλακας της Μπαρτσελόνα: «Δεν μπορώ να κρατήσω ούτε ένα μπουκάλι νερό» - iefimerida.gr

Ο χαρισματικός Πολωνός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, Βόιτσεχ Σέζνι, διανύει τη δεύτερη του σεζόν στους «μπλαουγκράνα» και συνεχίζει να εκπλήσσει με τις εμφανίσεις του.

Σε μια μακροσκελή και συγκινητική συνέντευξη στην πολωνική έκδοση του περιοδικού «GQ», αποκαλύπτει ότι προπονείται με αφόρητους πόνους εδώ και 17 χρόνια, από τότε που έσπασε και τους δύο βραχίονες του το 2008, ενώ προπονούνταν στο γυμναστήριο με την Άρσεναλ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ