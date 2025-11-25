Συγκλονίζει ο Φράνσις Αντετοκούνμπο: «Η μέρα που αντάμωσα ξανά την οικογένειά μου» -Τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα - iefimerida.gr

Ο μεγαλύτερος αδελφός της οικογένειας Αντετοκούνμπο, Φράνσις, έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη για τη μουσική και τη δύναμη που τους κράτησε πάντα ενωμένους στην οικογένειά του.

Θυμάται τα χρόνια που μεγάλωσε στο Λάγος, μακριά από τους γονείς και τα αδέρφια του, τα τηλεφωνήματα που έγιναν, η γέφυρα που τους κρατούσε ενωμένους, και περιγράφει την ημέρα της επανένωσης σαν τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής του.

Διαβάστε εδώ όλα όσα αποκαλύπτει ο Αντετοκούνμπο.

