Συγκλονίζει ο Τάισον με το «αντίο» του στον Κωνσταντέλια: «Ο κόσμος είναι δικός σου και πρέπει να σε γνωρίσει, μάγε!» - iefimerida.gr

Με μία αποθεωτική ανάρτηση στα social media, ο Τάισον αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Γιάννη Κωνσταντέλια﻿ για τα όσα μπόρεσαν να πετύχουν μαζί στον ΠΑΟΚ.

Σε νέα... εποχή «βαδίζει» ο ΠΑΟΚ, αφού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί και επίσημα «παρελθόν» από τους Θεσσαλονικείς, με την Ντόρτμουντ να ανακοινώνει την απόκτησή του το απόγευμα της Δευτέρας (17/8).

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Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε την Τρίτη (18/8) στη Νέα Μεσημβρία, ώστε να αποχαιρετήσει τους πρώην συμπαίκτες του. Την... παράσταση «έκλεψε» ο Τάισον, ο οποίος με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media ευχαρίστησε τον ταλαντούχο Έλληνα για όλα όσα πέτυχαν μαζί και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Το συγκινητικό «αντίο» του Τάισον στον Κωνσταντέλια

«Γιάννη Κωνσταντέλια, πήγαινε, να είσαι ευτυχισμένος, αγόρι μου! Ο κόσμος είναι δικός σου και πρέπει να σε γνωρίσει, μάγε! Είμαι τόσο χαρούμενος για σένα!

Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο πλευρό σου για σχεδόν τέσσερα χρόνια και να μοιραστώ μαζί σου τόσο πολλές στιγμές όλο αυτό το διάστημα.

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Θα μου λείψεις πάρα πολύ, όμως θα είμαι πάντοτε εδώ, θα σε στηρίζω και θα θυμάμαι όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Δεν θα είσαι ποτέ μόνος. Να θυμάσαι ότι θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σου, ακόμη και από μακριά, θα πανηγυρίζω για σένα και θα σου στέλνω όλη τη θετική μου ενέργεια.

Θα σε σκέφτομαι κάθε φορά που θα πατάω στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και σε πολλές στιγμές της ζωής μου.

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟ!

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Σ’ ΑΓΑΠΩ, ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ! ΠΕΤΑ ΨΗΛΑ! Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ, ΜΑΓΕ!»