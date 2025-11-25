Συγκλονιστική εξομολόγηση από τον Στέφανο Ντούσκο: «Έτρωγα παγάκια για να ξεγελάσω την πείνα μου» [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής κόσμου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στο μονοθέσιο σκιφ, Στέφανος Ντούσκος.

Σε ένα διάλειμμα από τις απαιτητικές του προπονήσεις, ο ολυμπιονίκης της κωπηλασίας μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για το δύσκολο έργο που καλείται να φέρει καθημερινά εις πέρας, τις ελλείψεις στις υποδομές και τις θυσίες που αναγκάζεται να κάνει, προκειμένου να πετύχει τους στόχους του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το χρυσό είναι κάτι το μοναδικό...»

«Να σηκώνεις την Ελλάδα στις πλάτες σου σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση είναι κάτι μοναδικό, κάτι που δεν πίστευα ότι θα μπορέσω να το καταφέρω. Επειδή ήμουνα outsider, δεν είχα ποτέ κερδίσει κάτι αντίστοιχο. Πήγα εκεί (σ.σ στους Ολυμπιακούς του Παρισιού) και έλεγα: Εντάξει, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Το χρυσό μετάλλιο είναι κάτι μοναδικό, το να ακούς τον Εθνικό ύμνο… είναι σπουδαίο. Νιώθω ότι πρέπει για την Ελλάδα να τα δώσεις όλα, γιατί φοράς το εθνόσημο και όλοι οι Έλληνες σε παρακολουθούν, οπότε σου δίνουν δύναμη», εξομολογήθηκε αρχικά ο Στέφανος Ντούσκος.

Η δύσκολη καθημερινότητα -Έτρωγα παγάκια για να μείνω στα κιλά μου

Και συνέχισε: «Το άθλημα της κωπηλασίας απαιτεί οκτάωρη προπόνηση με την εθνική ομάδα καθημερινά. Γύρω στις 300 μέρες είμαστε εσώκλειστοι εδώ στο Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά. Οπότε φανταστείτε, είμαστε απομονωμένοι απ' τον κόσμο, σηκωνόμαστε το πρωί, κάνουμε προπόνηση, τρώμε, κοιμόμαστε. Σηκωνόμαστε, κάνουμε προπόνηση ξανά, τρώμε, κοιμόμαστε και έτσι περνάνε οι 300 μέρες του χρόνου. Δηλαδή, όλη μας η ζωή είναι μόνο προπόνηση, φαγητό, ύπνος, προπόνηση, φαγητό, ύπνος. Τα ρεπό μας είναι μόνο Πέμπτη απόγευμα, Κυριακή απόγευμα, πολύ μετρημένα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ακόμη και με πυρετό, ήμουν παρών στην προπόνηση. Το... μικρόβιο της κωπηλασίας μπήκε στα 15 μου χρόνια. Οι γονείς μου πάντα με στήριζαν, μου έλεγαν να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Στέφανος Ντούσκος.

«Στους Ολυμπιακούς του Ρίο το 2016, έπρεπε να διατηρήσω το βάρος μου στα 70 κιλά. Ζοριζόμουν πολύ, είχα 3% λίπος, δεν μπορούσα να χάσω κάτι άλλο, ούτε να πιω νερό μπορούσα. Έτρωγα μία μπάρα την ημέρα. Για να ξεγελάσω την πείνα μου, έτρωγα παγάκια», παραδέχεται ο Στέφανος Ντούσκος.