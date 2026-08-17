Το συγκινητικό «αντίο» του ΠΑΟΚ στον Γιάννη Κωνσταντέλια: «Ήταν νομοτελειακό πως θα έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου» [βίντεο] - iefimerida.gr

Με μία συγκινητική ανάρτηση, ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος από την Δευτέρα (17/8) είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Ντόρτμουντ.

Η μεγάλη μεταγραφή είναι γεγονός. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί και με την... βούλα παίκτη της Ντόρτμουντ, με την γερμανική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ το απόγευμα της Δευτέρας (17/8).

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Η πώληση αυτή αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία των «ασπρόμαυρων». Οι Θεσσαλονικείς αποχαιρέτησαν το «παιδί τους» με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, την οποία συνόδευσαν με ένα βίντεο, όπου παρουσιάζονται χαρακτηριστικές στιγμές της διαδρομής του διεθνούς Έλληνα μεσοεπιθετικού στον σύλλογο.

Το συγκινητικό «αντίο» του ΠΑΟΚ στον Γιάννη Κωνσταντέλια

«Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!

Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις ακόμη πιο ψηλά, να κυνηγήσεις όλα τα όνειρά σου 🦅

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Πάντα θα σε παρακολουθούμε και θα χαιρόμαστε με κάθε σου βήμα, γιατί όταν τα δικά μας παιδιά προοδεύουν και πετούν ψηλά, μας κάνουν κι εμάς περήφανους.

Να είσαι γερός, δυνατός και πάντα ταπεινός.

Καλή επιτυχία, μικρέ μάγε! Θα σε καμαρώνουμε πάντα!».

Στα χρόνια που έκατσε στον σύλλογο, ο Κωνσταντέλιας άφησε ανεξίτηλο το «αποτύπωμά» του. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε 190 συμμετοχές, με απολογισμό 44 γκολ και 26 ασίστ. Επιπλέον, πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Πρωταθλήματος και ενός Κυπέλλου Ελλάδας.