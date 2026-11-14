Συγκινητικές στιγμές στο «ασπρόμαυρο» φιλικό γιορτής -Ο ΠΑΟΚ τίμησε τον 80χρονο οπαδό της Παρτίζαν, Στέβα Κόσκα [εικόνες]

Συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να βραβεύει τον 80χρονο οπαδό της Παρτίζαν, Στέβα Κόσκα, λίγο πριν το γιορτινό φιλικό με τους Σέρβους

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Παρτίζαν στην Τούμπα, σε ένα φιλικό με άρωμα... γιορτής. Λίγη ώρα πριν την σέντρα, υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός στις τάξεις των φιλάθλων των δύο ομάδων, οι οποίοι έδωσαν βροντερό «παρών» παρά τη βροχόπτωση στην Θεσσαλονίκη.

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Έξω από το γήπεδο, είχε δημιουργηθεί Fan Zone, με τους φίλους των δύο συλλόγων να... ζεσταίνονται ενόψει του αγώνα.

INTIME SPORTS / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

INTIME SPORTS / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

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INTIME SPORTS / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

INTIME SPORTS / ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ

Ο ΠΑΟΚ τίμησε των 80χρονο οπαδό της Παρτίζαν, Στέβαν Κόσκα

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτιζάν, οι άνθρωποι του Δικεφάλου προχώρησαν σε μια ξεχωριστή κίνηση τιμής προς μια εμβληματική μορφή της σερβικής οπαδικής κοινότητας.

Πρόκειται για τον Στέβα Κόσκα, έναν από τους πιο πιστούς και αναγνωρίσιμους φιλάθλους της Παρτιζάν, ο οποίος έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της εξέδρας του συλλόγου, με τη μορφή του να έχει συμπεριληφθεί ακόμη και σε κορεό των οργανωμένων οπαδών.

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Ο 80χρονος φίλος της ομάδας του Βελιγραδίου πήρε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή απόφαση, καθώς ταξίδεψε για πρώτη φορά στη ζωή του εκτός Σερβίας. Προορισμός του ήταν η Θεσσαλονίκη, με αποκλειστικό στόχο να βρεθεί στην Τούμπα και να παρακολουθήσει από κοντά τη συνάντηση των δύο συλλόγων, που συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς φιλίας και αδελφοποίησης.

INTIME SPORTS / ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ