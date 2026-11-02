Συγκινητική στιγμή στα βραβεία ΠΣΑΠΠ -Ο μαχητής της ζωής Μάριος βράβευσε τον Τεττέη [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ανδρέας Τεττέη έχει πανηγυρίσει πολλές φορές σχηματιζόντας το γράμμα «Μ» για τον μαχητή της ζωής, Μάριο, ο οποίος βράβευσε τον Έλληνα επιθετικό στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Για ακόμη μία φορά, το ποδόσφαιρο απέδειξε πως έιναι πολλά παραπάνω από ένα απλό άθλημα. Με τους Ανδρέα Τεττέη και Μάριο να χαρίζουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φετινής τελετής απονομής των βραβείων του ΠΣΑΠΠ.

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Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού έχει αφιερώσει αρκετά από τα γκολ του στον Μάριο, σχηματίζοντας το γράμμα «Μ» με τα χέρια του. Αυτή τη φορά, οι ρόλοι ανιστράφηκαν, με τον νεαρό μαχητή να ανεβαίνει στη σκηνή και να απονέμει ο ίδιος το βραβείο στον ποδοσφαιριστή που στάθηκε στο πλευρό του.

Μάριος: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον ΠΣΑΠΠ και στον Ανδρέα»

«Είναι τιμή μου, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον ΠΣΑΠΠ και στον Αντρέα, ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μου και μου έδινε δύναμη να συνεχίσω. Η οικογένεια και οι φίλοι μου με βοήθησαν πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο πέρα από νίκες και τίτλους μπορεί να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και ο Ανδρέας το έκανε αυτό».

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Ανδρέας Τεττέη: «Είναι μεγάλος μαχητής και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν»

«Το έκανα με όλη μου την καρδιά όταν έμαθα ότι χρειαζόταν βοήθεια. Μου έστειλαν οι φίλοι του μήνυμα ότι ήθελε να με δει και πήγα ο ίδιος προσωπικά στο σπίτι του να του κάνω έκπληξη. Είναι μεγάλος μαχητής και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Δεν έχει καμία σχέση με το πως ήταν όταν τον γνώρισα, έχει πάρει μερικά κιλάκια (σ.σ. γέλια). Αυτός αξίζει αυτό το βραβείο και του το αφιερώνω».