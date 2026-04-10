Συγκίνησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στον επικήδειο για τον πατέρα του -«Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε» - iefimerida.gr

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και στρατιωτικές τιμές πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη Παρασκευή στο Βουκουρέστι η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Στο πλευρά του σπουδαίου Ρουμάνου προπονητή μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα, με τον γιο του Ραζβάν να εκφωνεί έναν επικήδειο ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένο.

Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του Ραζβάν Λουτσέσκου / Φωτογραφία: Eurokinissi

Ο επικήδειος του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον πατέρα του

«Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε. Γνώρισε χαρές και λύπες, πέρασε από κάθε πτυχή της ζωής. Βοήθησε ανθρώπους, έκανε και λάθη, αλλά πάνω απ’ όλα πορεύτηκε με πάθος, πάθος που είχε όνομα: ποδόσφαιρο.

Γνώρισε πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη ζωή και οφείλει πολλά σε αρκετούς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι, έστω και για μια στιγμή, ήταν μέρος της ζωής του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτές τις στιγμές και που τον συνοδεύουν στο τελευταίο του ταξίδι. Η ζωή του ήταν ξεχωριστή και εγώ, ως γιος του, θέλω να είναι χαρούμενος για όλα όσα πέτυχε», ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.

Ο συναισθηματικός επικήδειος του Ραζβάν Λουτσέσκου / Φωτογραφία: Eurokinissi

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν και εκπρόσωποι του «Δικεφάλου του Βορρά», τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.