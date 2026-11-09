Σε ρυθμούς Nations League η Εθνική Ελλάδας: Συγκεντρώθηκαν οι διεθνείς -Το ζεστό καλωσόρισμα του Ρότα στον Κουτσουπιά [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε ρυθμούς Nations League μπήκε η Εθνική Ελλάδας, με τους διεθνείς να πραγματοποιούν την πρώτη τους συγκέντρωση ενόψει των δύο σημαντικών αγώνων με Ολλανδία και Σερβία.

Η Εθνική Ελλάδας πάτησε… γκάζι ενόψει των τελευταίων αγώνων της League A του Nations League, με το κλίμα στην πρώτη συγκέντρωση να είναι ιδιαίτερα θερμό! Ο Λάζαρος Ρότα ανέλαβε να καλωσορίσει τον νέο συμπαίκτη του, Ηλία Κουτσουπιά, ενώ ξεχωριστή ήταν και η αγκαλιά του Τάσου Μπακασέτα με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

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Πρώτη συγκέντρωση με φόντο την πρωτιά του ομίλου

Οι διεθνείς επέστρεψαν σε ρυθμούς Εθνικής, αφήνοντας πίσω τις υποχρεώσεις τους με τους συλλόγους τους, καθώς μπροστά τους βρίσκονται δύο ιδιαίτερα σημαντικές αναμετρήσεις για το Nations League.

Η αρχή γίνεται την Παρασκευή (13/11, 21:45), με την εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στην Ολλανδία, ενώ τρεις ημέρες αργότερα (16/11, 21:45) η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Σερβία στο «Πανθεσσαλικό», ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων.

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Η «γαλανόλευκη» έχει ήδη εξασφαλίσει τουλάχιστον την τρίτη θέση, ωστόσο ο μεγάλος στόχος είναι η κορυφή. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους οκτώ βαθμούς, όσους και η Ολλανδία, με τη Γερμανία να ακολουθεί στους πέντε και τη Σερβία να παραμένει χωρίς βαθμό.

Αυτό σημαίνει πως τα δύο παιχνίδια που απομένουν με Σερβία και Ολλανδία είναι καθοριστικά για την τελική κατάταξη και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πρόκειται για δύο ματς τα οποία θα κρίνουν αν η γαλανόλευκη θα προκριθεί στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, έχοντας εξασφαλίσει ωστόσο ότι θα βρίσκεται στο κορυφαίο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028.

Ο Ρότα καλωσόρισε τον Κουτσουπιά: «Ό,τι θέλεις, εδώ, σε μένα»

Ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στην πρώτη συγκέντρωση ήταν η υποδοχή του Ηλία Κουτσουπιά από τον Λάζαρο Ρότα. Ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ φρόντισε να κάνει τον νέο συμπαίκτη του να αισθανθεί άνετα από την πρώτη στιγμή, καλωσορίζοντάς τον με χαμόγελο και φιλική διάθεση.

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«Τι κάνεις; Καλά είσαι; Καλή αρχή. Ό,τι θέλεις, εδώ, σε μένα», ήταν τα λόγια του Ρότα προς τον μέσο της Άντερλεχτ, σε ένα όμορφο βίντεο που ανέβηκε στα social media της Εθνικής.

Ο Κουτσουπιάς, πάντως, δεν είναι πρωτάρης στις κλήσεις των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων, καθώς έχει ήδη σημαντική παρουσία στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, μετρά τρεις συμμετοχές στην Εθνική Ελπίδων (Κ21), πέντε στην Εθνική Νέων (Κ19) και μία στην Κ18, έχοντας συνολικά εννέα παρουσίες με το εθνόσημο.

Η αγκαλιά του Μπακασέτα στον Καρέτσα

Ένα ακόμη όμορφο στιγμιότυπο από την πρώτη συνάντηση της Εθνικής είχε πρωταγωνιστές τον Τάσο Μπακασέτα και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» υποδέχθηκε με ιδιαίτερα θερμό τρόπο τον νεαρό άσο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά «Πού είσαι, αγόρι μου εσύ;», πριν τον πάρει στην αγκαλιά του.

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Παράλληλα, η επιστροφή του Μπακασέτα στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έρχεται σε μια περίοδο που ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Οι εμφανίσεις του με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα παραγωγικές, καθώς έχει ήδη σημειώσει πέντε γκολ σε οκτώ αναμετρήσεις.