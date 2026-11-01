Η ΑΕΛ επέστρεψε στις νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό Β' -«Μπλόκο» στη Σύρο για την Athens Kallithea [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ΑΕΛ επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού Β', πανηγυρίζοντας ξανά ένα τρίποντο μετά τις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ η Ελλάς Σύρου «πλήγωσε» την Athens Kallithea.

Κάτι περισσότερο από ένας μήνας πέρασε για την ΑΕΛ, ώστε να πάρει μία νίκη στη Superbet League 2. Οι Θεσσαλοί επικράτησαν με 2-1 του Ολυμπιακού Β', αφήνοντας την ομάδα του Ρούμπιο για έβδομο παιχνίδι χωρίς νίκη.

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Με αυτήν τη νίκη της η ΑΕΛ έφτασε τους 16 βαθμούς και πάτησε στην τρίτη θέση. Παρότι δεν κατάφερε να σκοράρει με πέναλτι, μιας και ο Παπαγεωργίου σημάδεψε το δοκάρι στο 50', πήρε προβάδισμα με τον Μακρή, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κακή εκτίμηση του Γεωργακόπουλου (πήρε τη θέση του Τσομπανίδη που χτύπησε στα πλευρά) και σκόραρε για το 1-0.

Η ΑΕΛ ήταν ανώτερη από το πρώτο μέρος και το πιστοποίησε με το γκολ που πέτυχε, ενώ διπλασίασε τα τέρματά της με τον Καμπετσή στο 67'. Ο Καμπετσής πρόλαβε τον Γεωργακόπουλο στην έξοδό του και πλάσαρε προ κενής εστίας για το 2-0.

Ο Ολυμπιακός Β' είχε δοκάρι με τον Σαντή στο 79', αλλά με τον ίδιο παίκτη σκόραρε στο 90', μειώνοντας σε 2-1 μετά από μία πανέμορφη εκτέλεση.

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ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Ρισβάνης, Παρράς (68′ Ζτούπης), Παπαγεωργίου (68′ Λέλεκας), Τσιγγάρας, Νοικοκυράκης (84′ Πινακάς), Καμπετσής, Μακρής.

Ολυμπιακός Β’ (Ρούμπιο): Τσομπανίδης (46′ Γεωργακόπουλος), Μπακούλας (83′ Πλις), Μπιλάλ (83′ Αγγελάκης), Τανούλης, Σιώζιος, Φίλης, Ζουγλής, Μαρτίνης, Λεγκίσι, Αβραμούλης, Τουφάκης.

«Πλήγωσε» στο 88' την Athens Kallithea η Ελλάς Σύρου

Στη Σύρο αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά πως δεν περνάς εύκολα. Η Athens Kallithea λύγισε στο 88' από το γκολ του Τσιαντούλα, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στο ημίχρονο.

Μία νίκη… στραβοπάτημα για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα που έμεινε στους 17 βαθμούς και τη 2η θέση. Ενώ η Ελλάς Σύρου με το τρίποντό της έφτασε τους 13 και ανέβηκε στην 6η θέση της Superbet League 2.

Ελλάς Σύρου (Στάικος): Καραργύρης, Κουτσουδάκης (68′ Πρεβεζιάνος), Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφείρης, Κρέτση (46′ Τσιαντούλας), Μπάμπης (68′ Ζάχι), Φελίσιο (52′ Οτσοβέτζι), Νίνο, Φαϊζάλ, Γεμιστός (52′ Μπουλλάρι).

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Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Μπλάντεν, Χουχούμης (62′ Φροσύνης), Προβυδάκης, Πρεκάτες, Αναστάσιου, Γαρουφαλιάς, Μπαουτίστα (85′ Ρομό), Λόπεζ (62′ Γκολφίνος), Κουρφαλίδης (74′ Κάλφας), Μανιάς (62′ Τσιριγώτης).