Super League playouts: Μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής ο Asteras AKTOR - Πρόγραμμα, βαθμολογία - iefimerida.gr

Super League playouts: Μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής ο Asteras AKTOR - Πρόγραμμα, βαθμολογία

Ο Asteras AKTOR είναι ο μεγάλος κερδισμένος μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής των playouts της Super League
Οι παίκτες του Asteras AKTOR πανηγυρίζουν το γκολ τους / Φωτογραφία : Eurokinissi
ΘΕΜΗΣ ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ

Ο Asteras AKTOR έκανε μεγάλο και αποφασιστικό βήμα παραμονής, μετά την εντός έδρας νίκη επί του Παναιτωλικού και τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των playouts της Super League.

Η αλήθεια είναι ότι οι Αρκάδες δεν θα μπορούσαν να περιμένουν ή να ζητήσουν κάτι καλύτερο. Δεν είναι μόνο η νίκη τους και οι τρεις βαθμοί που πήραν. Η χαρά τους έγινε... τριπλή και μετά την εντός έδρας ήττα του Πανσερραϊκού από τον Ατρόμητο (0-4) και την ισοπαλία της Λάρισας με την Κηφισιά με σκορ 1-1.

Με τα νέα δεδομένα και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία των playouts της Super League, μετά από τέσσερις αγωνιστικές, ο Asteras AKTOR έχει την τύχη στα χέρια του, καθώς αν πάρει νίκες ως το τέλος, τότε μπορεί να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία.

Super League Playouts: Η βαθμολογία αναλυτικά

9) Ατρόμητος 37 βαθμούς

10) Παναιτωλικός 30 βαθμούς

11) Κηφισιά 30 βαθμούς

12) Asteras AKTOR 25 βαθμούς

13) Λάρισα 24 βαθμούς

14) Πανσερραϊκός 24 βαθμούς

Super League Playouts: Η επόμενη αγωνιστική

5η αγωνιστική: Κυριακή 26 Απριλίου

16:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός
18:00 Ατρόμητος – Αsteras AKTOR
20:00 ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

