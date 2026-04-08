Super League: O Παναιτωλικός έβαλε σε μπελάδες τη Λάρισα, ισοπαλίες σε Σέρρες και Περιστέρι - iefimerida.gr

Η Λάρισα ήταν η χαμένη της 2ης αγωνιστικής των play out της Super League.

Η εντός έδρας ήττα της από τον Παναιτωλικό με 1-2, την βάζει σε σοβαρούς μπελάδες για την παραμονή, καθώς Αστέρας και Πανσερραϊκός πλησίασαν στο -2 μετά την σημερινή ισοπαλία τους (0-0).

Με 0-0 ολοκληρώθηκε και ο αγώνας του Ατρομήτου με την Κηφισιά, αποτέλεσμα βολικό και για τις δύο ομάδες.

Αναλυτικά:

ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-2

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κόστα Αλεξιτς, που σκόραρε στο 34΄ και στο 58΄ και κέρδισε αποβολή του Σαγκάλ στο 80΄, ο Παναιτωλικός επικράτησε 2-1 της ΑΕΛ στην "AEL FC Arena", σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των play out της Super League. Η ομάδα του Αγρινίου έπιασε -προσωρινά τουλάχιστον- τον Ατρόμητο στην κορυφή της βαθμολογίας του μίνι πρωταθλήματος και διατηρεί απόσταση από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Κακουτά στο 84΄ μείωσε για τη Λάρισα, η οποία γνώρισε δεύτερη διαδοχική οδυνηρή ήττα στα play out και έχασε το… μαξιλαράκι ασφαλείας που είχε εξασφαλίσει στο φινάλε της κανονικής περιόδου.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Μασόν (74΄ Μούργος), Ολαφσον (46΄ Αποστολάκης), Ηλιάδης, Μπατουμπινσίκα, Σουρλής, Ναόρ (60΄ Πέρες), Σίστο (60΄ Κακουτά), Γκαράτε (46΄ Πασάς), Σαγκάλ, Τούπτα

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (90+2΄ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν (90+3΄ Σατσιάς), Ρόσα (82΄ Μίχαλακ), Αλεξιτς (82΄ Λομπάτο), Μπάτζι (90+4΄ Γκαρσία)

Ατρόμητος - Κηφισιά 0-0

Χωρίς γκολ (0-0) και νικητή έληξε το παιχνίδι του Ατρόμητου με την Κηφισιά στο Περιστέρι, με το οποίο ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική των play off της Super League, διατηρώντας τους γηπεδούχους με βραχεία κεφαλή στην κορυφή του γκρουπ των ομάδων που αγωνίζονται στο 9-14. Σε ένα πολύ κακό ποιοτικά παιχνίδι, με πολύ ένταση στο τελευταίο δεκάλεπτο κι αποβολή του Λαρουσί με δεύτερη κίτρινη (85’), η Κηφισιά είχε καλύτερη εικόνα χάνοντας τρεις ευκαιρίες με τον Αντόνισε, όμως ο Ατρόμητος είχε την πιο μεγάλη στιγμή με το δοκάρι του Σταυρόπουλου.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Σταυρόπουλος, Μουντές, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (82’ Καραμάνης), Ουκάκι (74’ Τσιλούλης), Μίχορλ, Τσούμπερ (82’ Πνευμονίδης), Γιουμπιτάνα (74’ Φαν Βέερτ), Τσαντίλας (61’ Μπάκου).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Κονατέ, Ποκόρνι, Λαρουσί, Αντόνισε (88’ Σόουζα), Πόμπο (62’ Θεοδωρίδης), Πέρεθ (76’ Εμπό), Αμάνι (62’ Νούνελι), Ρουκουνάκης, Χριστόπουλος (62’ Μπένι).

Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 0-0

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν ο Πανσερραϊκός κι ο Αστέρας Τρίπολης στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των play out της Super League, σ’ ένα αποτέλεσμα που δεν… βόλεψε κανέναν απ’ τους δύο καθώς παρέμειναν στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, αν και μείωσαν στους 2 βαθμούς την απόστασή τους απ’ την ΑΕΛ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (56’ Κάλινιν), Τσαούσης, Λύρατζης, Ομεόνγκα (71’ Λιάσος), Μπεν Σαλάμ (56’ Δοϊρανλής), Ριέρα (71’ Ρουμιάντσεβ), Τεϊσέιρα, Ίβαν (86’ Μασκανάκης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Γκονζάλες (83’ Τζανδάρης), Αλμύρας, Μπαρτόλο (83’ Εμμανουηλίδης), Κετού (76’ Καλτσάς), Μακέντα (83’ Οκό).

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ PLAY OUT