Super League: Ο ΟΦΗ κέρδισε 2-0 τον Λεβαδειακό -Η βαθμολογία στα play offs (5-8) - iefimerida.gr

H 5η συνάντηση μεταξύ ΟΦΗ και Λεβαδειακού από την έναρξη της σεζόν ανέδειξε μεγάλη νικήτρια την ομάδα της Κρήτης με 2-0.

Η πρώτη νίκη στο μίνι πρωτάθλημα έφερε τους Κρήτες στην 2η θέση της σχετικής βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από το σημερινό τους αντίπαλο, ενώ παράλληλα τους δίνει μεγάλη ψυχολογική ώθηση ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ, το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου (25/4).

Κωστούλας στο 38' και Νους στο 75' ήταν οι σκόρερ του ΟΦΗ, που πέτυχε κι άλλα δύο τέρματα με τον Σαλσίδο, τα οποία δεν μέτρησαν μετά την χρήση του VAR.

Το παιχνίδι

Μια φάση που σίγουρα σηκώνει πολλή κουβέντα σημειώθηκε στο 31'. Ο ΟΦΗ δεν προηγήθηκε μόνο και μόνο διότι ο Λοντίγκιν έκανε την απόκρουση της χρονιάς. Αφού έδιωξε προσωρινά το δυνατό σουτ του Σενγκέλια, στη συνέχεια κι ενώ ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο κίπερ του Λεβαδειακού άπλωσε το χέρι του κι απομάκρυνε το βολέ του Νους από πολύ κοντά. Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι στην εξέλιξη της φάσης σε πτώση του Κωστούλα από μαρκάρισμα του Λιάγκα, με το VAR να πιάνει και πάλι... δουλειά. Μετά από 2 και πλέον λεπτά ο Κατσικογιάννης έδειξε να συνεχιστεί το ματς!

Ο Κωστούλας, όμως, πήρε το «αίμα του πίσω» στο 38' όταν με τη βοήθεια του ποδιού του Τσιβελεκίδη έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με δεξί βολέ, για το 1-0 του ΟΦΗ. Στο δεύτερο μέρος οι δύο αλλαγές του Νίκου Παπαδόπουλου στο ξεκίνημα δεν βοήθησαν τον Λεβαδειακό, που ήθελε, αλλά δεν μπορούσε.

Ο ΟΦΗ, χωρίς να εντυπωσιάζει με το παιχνίδι του είχε κλείσει σωστά όλους τους διαδρόμους προς την εστία του Χριστογεώργου κι έψαχνε με αντεπιθέσεις το δεύτερο γκολ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα μπορούσε να είχε «κλειδώσει» το τρίποντο στο 69', αλλά ο Νους έχασε την ευκαιρία της χρονιάς. Προ κενής εστίας αστόχησε μετά την ασίστ του Σενγκέλια, με τον Αργεντινό να μην μπορεί να πιστέψει ότι δεν σκόραρε!

Τελικά, στο 75' ο Νους κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά (2-0) μετά από εκτέλεση κόρνερ κι επί της ουσίας να δώσει πρόωρο τέλος στην αναμέτρηση.



Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Κίτρινες: Αποστολάκης - Τσιβελεκίδης, Τσόκαϊ, Τσάπρας, Παλάσιος, Συμελίδης



Οι συνθέσεις:



ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ (8' Αποστολάκης), Αθανασίου, Καραχάλιος (72' Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (82' Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (82' Μαρινάκης), Νους (82' Χατζηθεοδωρίδης), Σαλσίδο



ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (80' Μανθάτης), Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσοκάι (71' Συμελίδης), Παλάσιος, Μπάλτζι (46' Λαγιούς), Κωστή (46' Τζάλοου), Βέρμπιτς (71' Πεντρόσο), Όζμπολτ

