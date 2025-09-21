Super League: Ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού με απουσίες -Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής - iefimerida.gr

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν σήμερα τα «ξίφη» τους στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League.
Για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ροντινέι, ενώ εκτός παραμένουν και οι Ζέλσον - Γιάρεμτσουκ.
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι
Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός, με τον Κόντη να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο, θα παραταχθεί χωρίς τον Πελίστρι, σε ένα παιχνίδι που χρειάζεται επειγόντως τη νίκη καθώς έχει μόλις ένα βαθμό σε δύο παιχνίδια.
Νωρίτερα, η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Λάρισα και ο ΟΦΗ από τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό.
Το πρόγραμμα της Super League
- Κηφισιά – Άρης 0-1
- Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1
- Βόλος – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΟΡ 2-1
- ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
- 17:30 Λάρισα – ΑΕΚ
- 18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ
- 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- ΠΑΟΚ 10
- Ολυμπιακός 9
- ΑΕΚ 9
- Αρης 9
- Βόλος 6
- Λεβαδειακός 4
- Κηφισιά 4
- Ατρόμητος 4
- ΟΦΗ 3
- Παναιτωλικός 3
- Λάρισα 2
- Παναθηναϊκός 1
- Αστέρας Τρίπολης 1
- Πανσερραϊκός 1