 Super League: Ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού με απουσίες -Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Super League: Ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού με απουσίες -Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός-Παναθηναικός
Φωτογραφία: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν σήμερα τα «ξίφη» τους στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League.

Για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ροντινέι, ενώ εκτός παραμένουν και οι Ζέλσον - Γιάρεμτσουκ.﻿﻿﻿

Η αποστολή του Ολυμπιακού:﻿ Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός, με τον Κόντη να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο, θα παραταχθεί χωρίς τον Πελίστρι, σε ένα παιχνίδι που χρειάζεται επειγόντως τη νίκη καθώς έχει μόλις ένα βαθμό σε δύο παιχνίδια.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Λάρισα και ο ΟΦΗ από τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό.

Το πρόγραμμα της Super League

  • Κηφισιά – Άρης 0-1
  • Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1
  • Βόλος – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΟΡ 2-1
  • ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

  • 17:30 Λάρισα – ΑΕΚ
  • 18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ
  • 21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. ΠΑΟΚ 10
  2. Ολυμπιακός 9
  3. ΑΕΚ 9
  4. Αρης 9
  5. Βόλος 6
  6. Λεβαδειακός 4
  7. Κηφισιά 4
  8. Ατρόμητος 4
  9. ΟΦΗ 3
  10. Παναιτωλικός 3
  11. Λάρισα 2
  12. Παναθηναϊκός 1
  13. Αστέρας Τρίπολης 1
  14. Πανσερραϊκός 1
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Super League

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ