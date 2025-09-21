Super League: Ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού με απουσίες -Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής - iefimerida.gr

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν σήμερα τα «ξίφη» τους στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League.

Για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ροντινέι, ενώ εκτός παραμένουν και οι Ζέλσον - Γιάρεμτσουκ.﻿﻿﻿

Η αποστολή του Ολυμπιακού:﻿ Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός, με τον Κόντη να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο, θα παραταχθεί χωρίς τον Πελίστρι, σε ένα παιχνίδι που χρειάζεται επειγόντως τη νίκη καθώς έχει μόλις ένα βαθμό σε δύο παιχνίδια.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Λάρισα και ο ΟΦΗ από τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό.

Το πρόγραμμα της Super League

Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΟΡ 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

17:30 Λάρισα – ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ

21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ