Super League: Μοιρασιά για Βόλο και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό (1-1), δείτε τα γκολ - iefimerida.gr

Απογοητευμένοι έφυγαν από το Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Βόλος ΝΠΣ και ο ΟΦΗ μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με σκορ 1-1, στην πρεμιέρα των Play Off 5-8 του πρωταθλήματος της Super League.

Κι αυτό καθώς ο Λεβαδειακός, τον οποίο αμφότεροι «κυνηγούν», έμεινε στο 1-1 με τον Άρη.

Λάζαρος Λάμπρου (69’) και Ταξιάρχης Φούντας (75’) πέτυχαν τα γκολ για τις ομάδες των Κώστα Μπράτσου και Χρήστου Κόντη, αντίστοιχα, με τους Θεσσαλούς να παραμένουν αήττητοι κόντρα στους Κρητικούς φέτος. Ωστόσο, ο ΟΦΗ θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο στο ίδιο γήπεδο στις 25 του μήνα, παίζοντας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ.



Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο και, κυρίως, δίχως ιδιαίτερες φάσεις μπροστά στις δυο εστίες. Το σουτ του Έντι Σαλσίδο (4’) από καλή θέση κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, εκείνα των Λάμπρου (13’) και Τζόκα (19’) πέρασαν άουτ ενώ στο φάουλ του Λεβάν Σενγκέλια (23’) από ευνοϊκή θέση, η μπάλα κόντραρε στο τοίχος κι ο Φούντας αστόχησε στη συνέχεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο καλή στιγμή αφού στο 31’, με τον Βόλο να φεύγει στην αντεπίθεση, τον Λάμπρου να σουτάρει και τον Νίκο Χριστογεώργο να διώχνει δύσκολα με τα πόδια. Μέσα σε ένα δίλεπτο, ήταν η σειρά του Μάριου Σιαμπάνη να αναλάβει δράση, μπλοκάροντας τα διαδοχικά σουτ των Νίκου Αθανασίου (38’) και Φούντα (39’). Τελευταία καλή φάση του πρώτου μέρους, το διαγώνιο βολέ του Λιρόι Αμπάντα (45’+1’) που, όμως, δε βρήκε στόχο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε στον ίδιο ρυθμό. Κι αν δεν έκανε το λάθος στο 56’ ο Ζήσης Καραχάλιος, τους θεατούς θα... τους έπαιρνε ο ύπνος. Ο Χριστογεώργος, όμως, είχε εξαιρετική αντίδραση στο πλασέ του Λάμπρου. Δύο λεπτά μετά, οι Κρητικοί διαμαρτυρήθηκαν για γκολ, αλλά στο φάουλ του Φούντα ο Σιαμπάνης έδιωξε πριν η μπάλα περάσει ολόκληρη τη γραμμή.

Μια, δυο, τρεις κι εν τέλει ο Λάμπρου κατάφερε να νικήσει τον Χριστογεώργο. Σέντρα του Αμπάντα από τα αριστερά, δυνατό άλμα από τον πρώην άσο των Τβέντε και Φορτούνα Σιτάρντ, που με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 69’. Έξι λεπτά αργότερα, όμως, με πανομοιότυπο τρόπο, ο ΟΦΗ ισοφάρισε: σέντρα του Τιάγκο Νους από τα αριστερά, κεφαλιά του Φούντα και 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να ολοκληρώσουν την ανατροπή, αλλά η κοντινή κεφαλιά του Νους μετά τη σέντρα του Σενγκέλια ήταν άστοχη στο 82’ ενώ στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Τιάγο Ρομάνο δεν μπόρεσε από το σημείο του πέναλτι να σημαδέψει σωστά μετά την ωραία ενέργεια του Γιάννη Αποστολάκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βόλος και ΟΦΗ έχουν, πλέον, από 17 βαθμούς, με τον Λεβαδειακό να πηγαίνει στους 22 και τον Άρη στους 16. Οι Κρητικοί θα έχουν την ευκαιρία την επόμενη αγωνιστική (18/4, 18:00 - Παγκρήτιο) να μειώσουν τη διαφορά από την pέμπτη θέση - που υπό προϋποθέσεις οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Conference League - υποδεχόμενοι τους Βοιωτούς ενώ μια ώρα αργότερα (18/4, 19:00) οι Θεσσαλοί θα αντιμετωπίσουν τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».



Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Μπουζούκης, Κάργας, Κόμπα, Χουάνπι - Ανδρούτσος.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης, Τζόκα, Αμπάντα, Μαρτίνες, Μπουζούκης (55’ Χουάνπι), Κόμπα (63’ Γρόσδης), Γκονζάλες (80’ Κύρκος), Λάμπρου.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Σενγκέλια, Πούγγουρας (73’ Αποστολάκης), Χριστόπουλος, Κωστούλας, Καραχάλιος (60’ Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (89’ Ρομάνο), Φούντας, Νους, Σαλσίδο (73’ Ισέκα).

Η βαθμολογία των πλέι οφ 5-8:

1. Λεβαδειακός 22

2. Βόλος 17

3. ΟΦΗ 17

4. Άρης 16

Δείτε βίντεο:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

