Super League: Ιστορικό ντέρμπι στη Λεωφόρο, σύγκρουση «δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια - iefimerida.gr

Ιστορική σημασία έχει το σημερινό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στα play off της Super League.

Πρόκειται για το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο (21:00), καθώς οι «πράσινοι» μετακομίζουν στο ΟΑΚΑ την επόμενη σεζόν, πριν πάνε στον Βοτανικό τη μεθεπόμενη περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός αναζητά το τρίποντο για να μειώσει την απόσταση στην προσπάθεια αποφυγής της 4ης θέσης, ενώ ο Ολυμπιακός καίγεται για τη νίκη ώστε να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα πάντως δεν νίκησαν, καθώς οι «πράσινοι» έφεραν 0-0 στην Τούμπα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» από την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός τρέχει σερί 11 αγώνων χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, με την τελευταία να έρχεται στις 18 Ιανουαρίου με 4-0 από την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena». Έχει μόλις μία ήττα εντός έδρας, αυτή από την Ένωση με 3-2, με ρεκόρ 8-4-1 και γκολ 25-10. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει τους τραυματίες Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Πάλμερ Μπράουν, Σισοκό και Ντέσερς.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει προβλήματα τραυματισμών στην ομάδα του.

Ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ με υποψία… πρόωρου τίτλου

Νωρίτερα, στις 18:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που αν η Ενωση κερδίσει, τότε οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ θα θέσει εκτός διεκδίκησης ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ. Αν μάλιστα αργότερα γκελάρει και ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο, το πάρτι θα αρχίσει… πρόωρα στην Ένωση αφού είναι ήδη στο +5 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και θα έχει διευρύνει αυτή τη διαφορά, έχοντας άλλα 4 παιχνίδια για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Για τον ΠΑΟΚ είναι «τελικός» αυτό το παιχνίδι.

Η βαθμολογία των playoff για τον τίτλο

