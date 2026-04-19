Super League: Παρέμεινε στο +5 η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, μετά τις νίκες τους επί ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα - iefimerida.gr

Ξεκάθαρα είναι πλέον τα πράγματα στην μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League, έπειτα από την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής της Super League για τις θέσεις 1-4.

Η ΑΕΚ θριάμβευσε επί του ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena με 3-0 και έκανε ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση του τίτλου, αυξάνοντας στο +8 την απόστασή της από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Βέβαια, η Ένωση δεν είδε τον Ολυμπιακό να έχει απώλειες στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο. Οι Πειραιώτες νίκησαν τον Παναθηναϊκό με 2-0 και έμειναν στο -5 από τους «κιτρινόμαυρους».

Η βαθμολογία της Super League μετά την 2η αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1-4

Επόμενη αγωνιστική

Κυριακή 3 Μαΐου 2026

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 19:00

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 21:00

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος:

i. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα PlayoffsGroup 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Playoff Group 5-8).

ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs Group 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά).

iii. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω.