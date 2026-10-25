Super League: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός, προσπέρασε τον ΠΑΟΚ και μπήκε στην τετράδα ο Άρης - Το πανόραμα της 8ης αγωνιστικής - iefimerida.gr

Μόνος στην κορυφή ο Παναθηναϊκός, με τον Άρη να προσπερνά τον ΠΑΟΚ και να μπαίνει στην τετράδα. Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Super League.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στη Stoiximan Super League, καθώς πέρασε νικηφόρα από τον Βόλο (0-1) και έφτασε τους 21 βαθμούς, διατηρώντας απόσταση δύο πόντων από τον δεύτερο Ολυμπιακό, ο οποίος διέλυσε την Καλαμάτα με 5-0, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Ζότα Σίλβα. Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ παρέμεινε στο κυνήγι των πρωτοπόρων, έπειτα από την εντυπωσιακή επικράτησή της απέναντι στον Παναιτωλικό (5-0).

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Ωστόσο, η 8η αγωνιστική έφερε ανακατατάξεις και στη μάχη της τετράδας, με τον Άρη να εκμεταλλεύεται την ήττα του ΠΑΟΚ από τον ΟΦΗ (2-1) και να προσπερνά τον συμπολίτη του στη βαθμολογία. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 3-1 του Ατρομήτου, πανηγύρισαν την τρίτη διαδοχική τους νίκη και ανέβηκαν στην τέταρτη θέση με 16 βαθμούς, αφήνοντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» πέμπτο με 15.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Ηρακλής - Κηφισιά 2-3

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Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός 0-0

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0

Βόλος - Παναθηναϊκός 0-1

Άρης - Ατρόμητος 3-1

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 2-1

Η βαθμολογία της Super League μετά την 8η αγωνιστική

1η θέση: Παναθηναϊκός - 21 βαθμοί

2η θέση: Ολυμπιακός - 19 βαθμοί

3η θέση: ΑΕΚ - 17 βαθμοί

4η θέση: Άρης - 16 βαθμοί

5η θέση: ΠΑΟΚ - 15 βαθμοί

6η θέση: ΟΦΗ - 13 βαθμοί

7η θέση: Κηφισιά - 11 βαθμοί

8η θέση: Καλαμάτα - 10 βαθμοί

9η θέση: Ηρακλής - 9 βαθμοί

10η θέση: Παναιτωλικός - 9 βαθμοί

11η θέση: Αστέρας AKTOR - 6 βαθμοί

12η θέση: Λεβαδειακός - 3 βαθμοί

13η θέση: Ατρόμητος - 2 βαθμοί

14η θέση: Βόλος - 0 βαθμοί

*Ο Βόλος έχει ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

19:00 Κηφισιά - Ολυμπιακός

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Κυριακή 1 Νοεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός - Άρης

18:00 Παναιτωλικός - ΟΦΗ

19:00 ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR

19:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

18:00 Ατρόμητος - Βόλος

19:30 Καλαμάτα - Ηρακλής