Η βαθμολογία της Super League μετά την πρώτη νίκη του Ατρομήτου και την «μοιρασιά» ανάμεσα σε Ηρακλή και Καλαμάτα - iefimerida.gr

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League, μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής, τη νίκη του Ατρομήτου και την ισοπαλία ανάμεσα σε Καλαμάτα και Ηρακλή.
Με τα δύο παιχνίδια της Δευτέρας (2/11), «έπεσε» η... αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League. Με τον Ατρόμητο να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη την φετινή σεζόν, «λυγίζοντας» με 3-0 τον Βόλο.
Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Καλαμάτα και Ηρακλής δεν έλυσαν τις διαφορές τους, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1.
Η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής
- Παναθηναϊκός 24
- Ολυμπιακός 22
- ΠΑΟΚ 18
- ΑΕΚ 17
- Άρης 16
- ΟΦΗ 16
- Κηφισιά 11
- Καλαμάτα 11
- Ηρακλής 10
- Παναιτωλικός 9
- Αστέρας Τρίπολης 6
- Λεβαδειακός 6
- Ατρόμητος 5
- Bόλος 0
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Super League
- Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3
- Λεβαδειακός – Αρης 3-0
- Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1
- ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0
- Ατρόμητος – Βόλος 3-0
- Καλαμάτα – Ηρακλής 1-1
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
- Βόλος – Κηφισιά (17:00)
- Άρης – Παναιτωλικός (19:30)
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
- Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (17:00)
- ΑΕΚ – Λεβαδειακός (17:00)
- Ηρακλής – Παναθηναϊκός (17:30)
- ΟΦΗ – Ατρόμητος (18:30)
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (21:00)
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