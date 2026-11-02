Η βαθμολογία της Super League μετά την πρώτη νίκη του Ατρομήτου και την «μοιρασιά» ανάμεσα σε Ηρακλή και Καλαμάτα - iefimerida.gr

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League, μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής, τη νίκη του Ατρομήτου και την ισοπαλία ανάμεσα σε Καλαμάτα και Ηρακλή.

Με τα δύο παιχνίδια της Δευτέρας (2/11), «έπεσε» η... αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League. Με τον Ατρόμητο να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη την φετινή σεζόν, «λυγίζοντας» με 3-0 τον Βόλο.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Καλαμάτα και Ηρακλής δεν έλυσαν τις διαφορές τους, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1.

Η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής

Παναθηναϊκός 24 Ολυμπιακός 22 ΠΑΟΚ 18 ΑΕΚ 17 Άρης 16 ΟΦΗ 16 Κηφισιά 11 Καλαμάτα 11 Ηρακλής 10 Παναιτωλικός 9 Αστέρας Τρίπολης 6 Λεβαδειακός 6 Ατρόμητος 5 Bόλος 0

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Super League

Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3

Λεβαδειακός – Αρης 3-0

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0

Ατρόμητος – Βόλος 3-0

Καλαμάτα – Ηρακλής 1-1

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Βόλος – Κηφισιά (17:00)

Άρης – Παναιτωλικός (19:30)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου