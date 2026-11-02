 Η βαθμολογία της Super League μετά την πρώτη νίκη του Ατρομήτου και την «μοιρασιά» ανάμεσα σε Ηρακλή και Καλαμάτα - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η βαθμολογία της Super League μετά την πρώτη νίκη του Ατρομήτου και την «μοιρασιά» ανάμεσα σε Ηρακλή και Καλαμάτα

Τσαντίλας και Μουτουσαμί πανηγυρίζουν στον αγώνα του Ατρομήτου κόντρα στον Βόλο
Τσαντίλας και Μουτουσαμί πανηγυρίζουν στον αγώνα του Ατρομήτου κόντρα στον Βόλο / INTIME SPORTS / ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League, μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής, τη νίκη του Ατρομήτου και την ισοπαλία ανάμεσα σε Καλαμάτα και Ηρακλή.

Με τα δύο παιχνίδια της Δευτέρας (2/11), «έπεσε» η... αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Super League. Με τον Ατρόμητο να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη την φετινή σεζόν, «λυγίζοντας» με 3-0 τον Βόλο.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Καλαμάτα και Ηρακλής δεν έλυσαν τις διαφορές τους, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με 1-1.

Η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής

  1. Παναθηναϊκός 24
  2. Ολυμπιακός 22
  3. ΠΑΟΚ 18
  4. ΑΕΚ 17
  5. Άρης 16
  6. ΟΦΗ 16
  7. Κηφισιά 11
  8. Καλαμάτα 11
  9. Ηρακλής 10
  10. Παναιτωλικός 9
  11. Αστέρας Τρίπολης 6
  12. Λεβαδειακός 6
  13. Ατρόμητος 5
  14. Bόλος 0

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Super League

  • Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3
  • Λεβαδειακός – Αρης 3-0
  • Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1
  • ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1
  • Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0
  • Ατρόμητος – Βόλος 3-0
  • Καλαμάτα – Ηρακλής 1-1

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

  • Βόλος – Κηφισιά (17:00)
  • Άρης – Παναιτωλικός (19:30)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

  • Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (17:00)
  • ΑΕΚ – Λεβαδειακός (17:00)
  • Ηρακλής – Παναθηναϊκός (17:30)
  • ΟΦΗ – Ατρόμητος (18:30)
  • Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (21:00)
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