Super League: Βαριά καμπάνα στον Ντούσαν Κέρκεζ – Επτά αγωνιστικές στον προπονητή του Ατρόμητου - iefimerida.gr

Η αθλητική δικαστής της Super League επέβαλε ποινή επτά αγωνιστικών ημερών στον προπονητή του Ατρόμητου Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος είχε αποβληθεί στο ματς με την ΑΕΛ.

Πρόκειται για μια από τις πιο αυστηρές ποινές των τελευταίων ετών σε προπονητή της Super League. Η τιμωρία αφορά την συμπεριφορά του προπονητή του Ατρόμητου, Ντούσαν Κέρκεζ στην αναμέτρηση με την AEL για την 3η αγωνιστική των playouts της Super League.

Η ποινή της Super League για την αποβολή του Ντούσαν Κέρκεζ

Ο Βόσνιος προπονητής είχε αποβληθεί στον συγκεκριμένο αγώνα. Συγκεκριμένα, στο 81ο λεπτό είχε αντικρύσει την απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Κωνσαντίνο Κατοίκο για την συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές του αγώνα. Η αθλητική δικαστής επέβαλε στον Κέρκεζ σωρευτική ποινή για απώθηση και εξύβριση.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ποινή ο Κέρκεζ χάνει όλα τα ματς που απομένουν για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου που διανύουμε. Ο Ατρόμητος αναμένεται να προχωρήσει στην άσκηση έφεσης, προκειμένου να επιδιώξει την μείωση της ποινής.