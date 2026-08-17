Super League: Αλλαγή ώρας στο Ολυμπιακός - Ατρόμητος της πρώτης αγωνιστικής - iefimerida.gr

Μισή ώρα νωρίτερα και, συγκεκριμένα, στις 21:30 θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο το Σάββατο (22/8) για την πρώτη αγωνιστική της Super League.

Λιγότερο από μία εβδομάδα έμεινε για την έναρξη της νέας σεζόν στην Super League. Το βράδυ του Σαββάτου (22/8), ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να ξεκινήσουν με το... δεξί την προσπάθειά τους για την κατάκτηση του τίτλου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναμέτρηση μεταξύ Πειραιωτών και Περιστεριωτών ήταν προγραμματισμένη για τις 22:00. Ωστόσο, υπήρξε αλλαγή ώρας και το παιχνίδι θα ξεκινήσει νωρίτερα, δηλαδή στις 21:30, όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοργανώτρια αρχή.

Η ανακοίνωση της Super League για την αλλαγή ώρας στο Ολυμπιακός - Ατρόμητος

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο της 1ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, το Σάββατο 22.08.2026 στις 21:30 (αντί για τις 22:00)».

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής: ﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σάββατο 22 Αυγούστου

ΑΕΚ - Ηρακλής (20:00)

Καλαμάτα - Αρης (20:00)

Ολυμπιακός - Ατρόμητος (21:30)

Κυριακή 23 Αυγούστου

ΟΦΗ - Βόλος (19:30)

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (21:00)

Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR (21:30)

Παναθηναϊκός - Κηφισιά (ΑΝΑΒΟΛΗ)