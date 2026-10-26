Super League: Αλλαγή ώρας στο ντέρμπι της 9ης Αγωνιστική μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ την 1η Νοεμβρίου, στο ντέρμπι που δεσπόζει στην 9η αγωνιστική της Super League.
Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αλλαγή ώρας στην έναρξη της αναμέτρησης, με τη σέντρα να γίνεται στις 19:30 αντί για 19:00.
Η ανακοίνωση της Super League για την αλλαγή ώρα σε δύο αγώνες
«Ανακοινώνεται ότι οι παρακάτω αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:
9η Αγωνιστική
Ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.2026 στις 19:30 (αντί για 19:00).
15η Αγωνιστική
Ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 18:30 (αντί για 19:30)».
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