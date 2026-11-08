Super League 2: Πήρε το ντέρμπι με Πανιώνιο η Athens Kallithea και πλησιάζει κορυφή - «Γκέλα» για Μαρκό στην Καρδίτσα [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Athens Kallithea επικράτησε εντός έδρας του Πανιωνίου με σκορ 2-0 και μείωσε την απόσταση από την κορυφή. «Στραβοπάτημα» για τη Μαρκό που έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Καρδίτσα.

Η Athens Kallithea όχι μόνο πήρε το ντέρμπι με τον Πανιώνιο στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Superbet League 2 με σκορ 2-0. Αλλά μείωσε και την απόσταση από την κορυφή από την πρωτοπόρο Μαρκό με τη διαφορά των δύο ομάδων να είναι πλέον στους έξι βαθμούς. Η ομάδα της Καλλιθέας ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά και έμελλε να πάρει το προβάδισμα με το εύστοχο πέναλτι του Μανιά στο 37' με τον Μπαουτίστα στο 57' με υπέροχο, διαγώνιο τελείωμα να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

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Στο έτερο πολύ μεγάλο παιχνίδι της Μαρκό με αντίπαλο την Καρδίτσα η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου δεν κατάφερε να πάρει ακόμα ένα «διπλό» και έμεινε στο 1-1 με την τοπική ομάδα. Η αρχή έγινε από τους γηπεδούχους που πήραν το προβάδισμα με τον Δρίτσα στο 62'. Ωστόσο, η Μαρκό παρά τις ευκαιρίες που είχε δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, αλλά, έκανε το 1-1 που έμεινε ως το φινάλε με τον Μίλερ στο 82'.

Superbet League 2: Μεγάλο «διπλό» για την Ελλάς Σύρου

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα πήρε η Ελλάς Σύρου. Η ομάδα των Κυκλάδων κατάφερε να επιβληθεί εκτός έδρας με σκορ 4-2 του Ολυμπιακού Β και να φτάσει τους 16 βαθμούς και να απέχει μόνο τέσσερις από τη δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας και την Athens Kallithea.

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Σπουδαία εκτός έδρας νίκη και για τον Asteras AKTOR Β, όπου με την επιστροφή του Γιάννη Κοντοέ στον πάγκο του, επικράτησε 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης, ενώ με το «διπλό» στις αποσκευές έφυγε και ο ΠΑΟΚ Β, όπου επικράτησε 4-2 του Πύργου.