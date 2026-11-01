Super League 2: Κυανέρυθρη «καταιγίδα» στη Νέα Σμύρνη -Ο Πανιώνιος «ισοπέδωσε» με... πεντάρα τον Πανσερραϊκό [βίντεο] - iefimerida.gr

Μεγάλη νίκη πανηγύρισε ο Πανιώνιος, καθώς «ισοπέδωσε» τον Πανσερραϊκό με 5-0 στη Νέα Σμύρνη, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League 2.

Μετά την «βαριά» ήττα από τη Μαρκό, ο Πανιώνιος έψαχνε αντίδραση και την βρήκε. Οι «κυανέρυθροι» υποδέχθηκαν τον Πανσερραϊκό στη Νέα Σμύρνη για την ένατη αγωνιστική της Superbet League 2 και μετέτρεψαν το ντέρμπι σε... περίπατο, επικρατώντας με το εμφατικό 5-0.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Σερραίοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, είχαν τις κλασικές ευκαιρίες με δύο δοκάρια, όμως δέχθηκαν δύο γκολ πριν την ανάπαυλα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν στο δεύτερο μέρος και να δεχθούν άλλα τρία γκολ, γνωρίζοντας μία «βαριά» ήττα.

Superbet League 2: Ο Πανιώνιος... φιλοδώρησε με πέντε γκολ τον Πανσερραϊκό

Ο Πανσερραϊκός ήταν αυτός που «άγγιξε» το γκολ, έχοντας δύο δοκάρια μέσα σε δευτερόλεπτα. Τελικά, ο Πανιώνιος ήταν αυτός που πήρε το προβάδισμα, ανοίγοντας το σκορ με τον κεφαλιά του Βενάρδου στο 36ο λεπτό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέσσερα λεπτά μετά, ο Ιστορικός «χτύπησε» ξανά. Ο Λιάσος πέρασε ωραία κάθετη πάσα στον Μούργο, τον οποίο ο Τιναλίνι νίκησε σε τετ-α-τετ. Ωστόσο, η μπάλα κατέληξε ξανά στα πόδια του και έδωσε στον Σομπρίνο, ο οποίος πλάσαρε προ κενής εστίας για το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος, οι Σερραίοι... κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα ο αγώνας να εξελιχθεί σε ένα κυανέρυθρο «πάρτι». Στο 58', ο Μούργος σέντραρε από τα δεξιά, με τον Σομπρίνο να «γράφει» το 3-0 με βολέ στην κίνηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 73', ήρθε το τέταρτο γκολ για τον Ιστορικό. Ο Ταβάρες έκλεψε την μπάλα και έδωσε με τακουνάκι στον Χατζηστραβό, ο οποίος με συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι, πετυχαίνοντας το 4-0.

Το... κερασάκι στην τούρτα μπήκε στο 81ο λεπτό, με τον Ταβάρες να στέλνει την μπάλα σε κενή εστία στα δίχτυα και να διαμορφώνει το τελικό 5-0, με τον Πανιώνιο να πανηγυρίζει μία μεγάλη νίκη, που τον ανεβάζει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Superbet League 2.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πανιώνιος (Χουάν Φεράντο): Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Γκαντέλιο, Βενάρδος, Παυλόπουλος (67' Παυλόπουλος), Λιάσος, Χατζηστραβός (75' Στούπης), Ταβάρες (85' Μπαϊραμίδης), Μούργος (75' Μόρσεϊ), Σομπρίνο (67' Γεωργογιάννης)

Πανσερραϊκός (Κώστας Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ (70' Βασιλάκος), Οικονόμου (46' Μασκανάκης), Βερνάρδος (46' Κωτσόπουλος), Τσέλιος, Ζορζίνιο (87' Βαρσάμης), Τεϊσέιρα (87' Αδάμ), Πασάς

«Έσωσε» τον βαθμό στο φινάλε ο ΠΑΟΚ Β

Στο άλλο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ Β' είδε την Ζάκυνθο να προηγείται με 0-1 στο 75ο λεπτό, χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαστακού. Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν πει την τελευταία τους... λέξη και ισοφάρισαν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γκιόκα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-1.