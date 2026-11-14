Super League 2: Συνεχίζει να... τρελαίνει κόσμο η Ελλάς Σύρου -«Κόλλησε» και έχασε έδαφος η ΑΕΛ [βίντεο]

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ελλάς Σύρου «λύγισε» με 2-0 τον Πανθρακικό, ενώ η ΑΕΛ έμεινε στο 0-0 με τον Νέστο Χρυσούπολης στην 11η αγωνιστική της Super League 2.

Η Ελλάς Σύρου επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, πανηγυρίζοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στην Superbet League 2. Οι νησιώτες υποδέχθηκαν τον Πανθρακικό για την 11η αγωνιστική και τον «λύγισαν» με 2-0, πετυχαίνοντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο.

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Στο 27', οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Τσιαντούλα να εκτελεί και τον Παϊτέρη να αποκρούει. Τέσσερα λεπτά μετά, το σκηνικό επαναλήφθηκε, αλλά αυτή την φορά την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπουλάρι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Πρεβεζιανός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 για την ομάδα της Σύρου, που ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Γκέλα για την ΑΕΛ που δεν βρήκε γκολ κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης

Στην «AEL FC Arena», ΑΕΛ και Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα, με τους γηπεδούχους να γκελάρουν, αλλά να ανεβαίνουν - έστω και προσωρινά - στην δεύτερη θέση και τους 20 βαθμούς.

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Οι Θεσσαλοί σπατάλησαν πολλές ευκαιρίες και δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα, με τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, Αστρά, να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση και να κρατάει το «μηδέν».

Ο Πανσερραϊκός νίκησε εύκολα την Αναγέννηση Καρδίτσας και έκανε το 6/6 εντός έδρας

Στο έβδομο λεπτό, ο Τεϊσέιρα έκανε πέναλτι στον Ουές και ο Πασάς ανέλαβε την εκτέλεση, ευστοχώντας για το 1-0. Στο 36', η Αναγέννηση Καρδίτσας έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Μεντιέτα αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Παντελάκη.

Από εκεί και πέρα, ο Πανσερραϊκός δεν δυσκολεύτηκε να «σφραγίσει» τη νίκη και το κατάφερε στο 55ο λεπτό, με τον Τσέλιο να σκοράρει. Έτσι, η ομάδα των Σερρών έκανε το 6/6 εντός έδρας στην Superbet League 2 και έφτασε τους 16 βαθμούς.

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Super League 2: Ο Asteras AKTOR Β' «ισοπέδωσε» τον ΠΑΟΚ Β'

Στην Τρίπολη, ο Asteras AKTOR Β' ήταν «ισοπεδωτικός» και κυριάρχησε πλήρως απέναντι στον ΠΑΟΚ Β', επικρατώντας με 4-0. Τα γκολ πέτυχαν οι Γραμμένος (19', 71') και Κόλα (41', 67'), με την ομάδα της Τρίπολης να φτάνει τους 16 βαθμούς και να ανεβαίνει στην έβδομη θέση.