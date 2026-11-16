Super League 2: Επέστρεψε στις νίκες με... εξάρα και «killer» Ελ Αραμπί η Μαρκό -Τέταρτο συνεχόμενο «τρίποντο» για τη Νίκη Βόλου [βίντεο]

Με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί να... οργιάζει, η Μαρκό «ισοπέδωσε» την Ζάκυνθο με 6-0 και αύξησε την διαφορά της στην κορυφή της Super League 2.

Η Μαρκό δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στην ουραγό της βαθμολογίας Ζάκυνθο, την «συνέτριψε» με 6-0 για την 11η αγωνιστική της Superbet League 2 και εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Athens Kallithea, αυξάνοντας την διαφορά από την δεύτερη θέση στους οκτώ βαθμούς.

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Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο πέμπτο λεπτό με τον Μπετσίροβιτς, με τον Σεμπά να «γράφει» το 2-0 στο 17'. Ένα λεπτό μετά, ο Ελ Αραμπί πήρε την... σκυτάλη και στο 56' σκόραρε για δεύτερη φορά, κάνοντας το 4-0. Ο Γιόχανσον σκόραρε στο 74' και τρία λεπτά μετά ο Βοϊλης διαμόρφωσε το τελικό 6-0.

Τέταρτο συνεχόμενο «τρίποντο» στην Super League 2 για τη Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου συνάντησε... αντίσταση από τον Πύργο, όμως επικράτησε με 2-1 και έφτασε τους 20 βαθμούς, ούσα στο -1 από τις θέσεις που οδηγούν στην άνοδο.

Οι Βολιώτες άνοιξαν το σκορ στο 32' με τον Πασαλίδη, αλλά δέχθηκαν την ισοφάριση στο 68', όταν ο Λαζάρης εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γκαραβέλη και ισοφάρισε σε 1-1.

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Ωστόσο, το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν κράτησε για πολύ. Μόλις τέσσερα λεπτά μετά, ο Μαχαίρας εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά και ο Πλέγας με καρφωτή κεφαλιά «έγραψε» το 2-1.

Επιστροφή στις νίκες για τον Πανιώνιο

Στο ντεμπούτο του Δημήτρη Κοροπούλη στον πάγκο του Πανιωνίου, η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού Β' και έφτασε τους 20 βαθμούς, επιστρέφοντας στα «τρίποντα» μετά την ήττα από την Athens Kallithea.

Ο «Ιστορικός» είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού από το ξεκίνημα και στο 13ο λεπτό ευτύχησε να προηγηθεί με ωραίο γκολ του Μούργου. Το δεύτερο γκολ ήρθε με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Ταβάρες διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με δυνατό δεξί σουτ, «σφραγίζοντας» τη νίκη για τους «κυανέρυθρους».

