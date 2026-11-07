Θρίαμβος για την ΑΕΛ κόντρα στον Πανθρακικό -Επέστρεψε στις νίκες ο Πανσερραϊκός στη Super League 2 - iefimerida.gr

Η ΑΕΛ με μία πειστική εμφάνιση επικράτησε με 3-0 του Πανθρακικού στην Κομοτηνή για την 10η αγωνιστική της Super League 2, ενώ ο Πανσερραϊκός κέρδισε τον Απόλλων Καλαμαριάς με 2-1.

Η ΑΕΛ πήρε σημαντικό διπλό στην έδρα του Πανθρακικού με 3-0 και «σκαρφάλωσε» στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στη Super League 2 φτάνοντας τους 19 βαθμούς, έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μαρκό. Σημαντική νίκη και για τον Πανσερραϊκό, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του Απόλλων Καλαμαρίας και βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

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Super League 2: Άνετη νίκη για την ΑΕΛ κόντρα στον Πανθρακικό

Ο Πανθρακικός επιχείρησε να απειλήσει στο 7’, έπειτα από εκτέλεση φάουλ με πάσα, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Η πρώτη σημαντική στιγμή της ΑΕΛ καταγράφηκε στο 29’, όταν ο Παρράς έκλεψε στη μεσαία γραμμή και βρήκε τον Καμπετσή, το σουτ του οποίου έφυγε πάνω από την εστία. Στο 37’, ο Μπούσης δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, με τον Παϊτέρη να μπλοκάρει.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στην επανάληψη και άνοιξαν το σκορ στο 48’. Ο Παπαγεωργίου εκτέλεσε γρήγορα ένα φάουλ και τροφοδότησε κάθετα τον Καμπετσή, ο οποίος με δυνατό τελείωμα έκανε το 0-1.

Επτά λεπτά αργότερα, η ΑΕΛ διεύρυνε το προβάδισμά της. Από εκτέλεση κόρνερ του Παρρά, ο Γαργάλας πήρε την κεφαλιά κοντά στη μικρή περιοχή και πέτυχε το 0-2.

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Στο 67’, ο Τσίλεμ προσπάθησε να μειώσει για τον Πανθρακικό, όμως ο Βενετικίδης εξουδετέρωσε το σουτ του. Τα πράγματα δυσκόλεψαν περισσότερο για τους γηπεδούχους στο 73’, όταν ο Πέιος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Το τελικό 0-3 διαμορφώθηκε στο 87’, με τον Νίτσο να βγαίνει τετ α τετ απέναντι στον Παϊτέρη και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Super League 2: Νίκη στο φινάλε για τον Πανσερραϊκό

Ο Πανσερραϊκός επικράτησε 2-1 του Απόλλωνα Καλαμαριάς, όμως η εικόνα του αγώνα δεν αντικατοπτρίζεται στην εμφάνιση των δύο ομάδων. Αφεντικό οι γηπεδούχοι σε όλη τη διάρκεια, δέχτηκαν την ισοφάριση με αυτογκόλ του Αλιατίδη στο 66' αλλά βρήκαν τον τρόπο να πάρουν το τρίποντο με τρομερή ενέργεια του Τσέλιου και κεφαλιά του Κωτσόπουλου στο 83'.