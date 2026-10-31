Super League 2: Πήρε το ντέρμπι με την Καρδίτσα και κοιτάζει... ψηλότερα η Νίκη Βόλου -Διπλό στην Χρυσούπολη για τον Πανθρακικό [βίντεο] - iefimerida.gr

Την ανοδική της πορεία συνεχίζει η Νίκη Βόλου, η οποία επικράτησε με 2-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας και ανέβηκε στην τρίτη θέση της Super League 2.

Αήττητη για έβδομο συνεχόμενο επίσημο παιχνίδι έμεινε η Νίκη Βόλου. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη δυσκολεύτηκε, συνάντησε αντίσταση, αλλά πήρε το «τρίποντο», επικρατώντας με 2-1 της Αναγέννησης Καρδίτσας.

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Την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην φετινή Superbet League 2 πανηγύρισε ο Πανθρακικός, που υπέταξε με 3-1 τον Νέστο Χρυσούπολης και πήρε σημαντική βαθμολογική «ανάσα».

Superbet League 2: Δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα για τη Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες μπροστά από την εστία των φιλοξενουμένων. Η πίεση απέδωσε καρπούς στο 27ο λεπτό, όταν ο Βαφέας εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Τζίμας, «γράφοντας» το 1-0.

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Πέντε λεπτά μετά, η απάντηση της Καρδίτσας ήρθε με το ίδιο... νόμισμα. Με την ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη να ισοφαρίζει με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Διαμαντάκου, ο οποίος έκανε το 1-1.

Το νικητήριο γκολ για τους Βολιώτες ήρθε στο 54'. Ο Μαχαίρας εκτέλεσε το φάουλ και η μπάλα έφτασε στον Βαφέα, ο οποίος με κεφαλιά-πάσα βρήκε τον Μάντζη και εκείνος νίκησε στο τετ-α-τετ τον Τσιμόπουλο, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

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Νίκη Βόλου (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (68' Παμλίδης), Πασαλίδης, Βαφέας, Ρινγκ (85' Σιούτας), Ομοενγκά, Πλέγας, Λίγδας (78' Μακρυγιάννης), Πολέττο (46' Μαχαίρας), Τζίμας, Μάντζης (68' Λουκίνας)

Αναγέννηση Καρδίτσας (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμάι, Αναστασόπουλος, Βουκαΐλοβιτς, Μπενίτες, Σλιμόν, Διαμαντάκος (56' Δρίτσας), Κάστρο (77' Ομοϊγκουί), Μεντιέτα (77' Παπαδάκος), Ματέους Σάντος (66' Πίντσι)

Πέρασε με.... τριάρα από την Χρυσούπολη ο Πανθρακικός

Ο Πανθρακικός είχε την υπεροχή από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και κατάφερε να προηγηθεί στο 39', με τον Σαραντίδη να ευστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι. Το δεύτερο γκολ ήρθε δέκα λεπτά μετά, με τον Νότα να πλασάρει για το 0-2.

Οι φιλοξενούμενοι «κλείδωσαν» τη νίκη στο 75', με τον Νότα να σκοράρει με δυνατό σουτ και να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Τρία λεπτά μετά, ο Γιακουμάκης μείωσε για τους γηπεδούχους, με το 1-3 να είναι το τελικό σκορ.

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Νέστος Χρυσούπολης (Τίμος Καβακάς): Μούτσα, Τοπαλίδης, Γκιώνης, Παντεκίδης, Μαϊδανός, Μπαλτάς (72' Σταυρόπουλος), Θωμαΐδης (46' Τουτόντα), Κωστίκα (46' Λυμπεράκης), Τότσκα (46' Καντάβ), Σαπουντζής (57' Σέα), Σάμπλγιτς

Πανθρακικός (Γιάννης Αποστολίδης): Παϊτέρης, Λαρέα, Βουτσάς, Σαραντίδης, Χ. Παχούμης (65' Τσίλεμ), Κολλαράς, Ζιούλης (25' λ.τρ. Γιανναράκης), Αθανασακόπουλος (65' Πέιος), Ντουμάνης (86' Πεχλιβανόπουλος), Αναστασόπουλος, Νότας (86' Τσελεμπάκης)