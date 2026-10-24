Super League 2: Χωρίς νικητή η «μάχη» Athens Kallithea -ΑΕΛ, διπλό «χρυσάφι» για τη Νίκη Βόλου [βίντεο] - iefimerida.gr

Athens Kallithea και ΑΕΛ έμειναν στο 1-1 σε μία μονομαχία που τα είχε όλα για την 8η αγωνιστική της Superbet League 2. Σπουδαία εκτός έδρας νίκη για τη Νίκη Βόλου.



Η Athens Kallithea με τη Λάρισα τα έδωσαν όλα στη μεταξύ τους «μάχη» που έγινε στο «Ελ Πάσο». Ωστόσο, αυτή πέρα από τα γκολ, τις δυνατές μονομαχίες, την αποβολή και τις φάσεις που είχε δεν διέθετε... νικητή. Μιας και οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Superbet League 2.

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Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν μπει καλύτερα και έδειχναν να ελέγχουν τον αγώνα και να πηγαίνουν το ματς εκεί που ήθελαν. Μάλιστα, στο 2' έκαναν το 1-0 με τον Μανιά που δείχνει και φέτος ότι είναι ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές για την ομάδα της Αττικής στην προσπάθεια που κάνει για να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία. Ο Νοικοκυράκης ήταν αυτός που με ωραία ατομική ενέργεια και ανάλογο τελείωμα έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 64'. Η Athens Kallithea έμεινε

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Athens Kallithea παραμένει πολύ κοντά στην κορυφή και το -2 από τη Μαρκό, έχοντας 17 βαθμούς με τους «βυσσινί» να παίρνουν έναν πολύτιμο βαθμό και φτάνουν τους 13'.

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Super League2: Ματσάρα στις Σέρρες, μεγάλο «διπλό» η Νίκη Βόλου

Το παιχνίδι που έγινε στις Σέρρες μεταξύ του Πανσερραϊκού και της Ελλάς Σύρου είναι για την ώρα ένα από τα καλύτερα που έχουν γίνει φέτος στα γήπεδα της Superbet League 2. Μιας και σημειώθηκαν στο σύνολο πέντε γκολ με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη με σκορ 3-2. Ο Φαϊσάλ ήταν αυτός που έκανε το 0-1 για τους νησιώτες. Ωστόσο, η απάντηση από τους γηπεδούχους δεν άργησε να έρθει με τον Παντελάκη να κάνει το 1-1 στο 44'.

Στο 52' ο Ηλιάδης έβαλε μπροστά στο σκορ τα «λιοντάρια» με τον Παντελάκη να δίνει... μαξιλαράκι δύο τερμάτων στο 58'. Παρόλα αυτά η Ελλάς Σύρου σε ακόμη ένα παιχνίδι της έδειξε ότι είναι δύσκολος αντίπαλος και παλεύει κάθε ματς, μέχρι το φινάλε, μειώνοντας σε 3-2 με τον Μπουλάρι. Τώρα όσον αφορά τη Νίκη Βόλου η ομάδα του Βοσνιάδη ήταν σοβαρή από την αρχή ως το φινάλε και επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 2-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Το 0-1 ήρθε από τον Λίγδα στο 58' με τον Παμλίδη να βάζει φαρδιά... πλατιά την υπογραφή του στο 79' και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα που έμεινε ως το τέλος, στέλνοντας ακόμα πιο ψηλά την ομάδα του Βόλου. Σπουδαία εκτός έδρας νίκη και για τον Νέστο Χρυσούπολης που με δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο επικράτησε με σκορ 2-1 του Ολυμπιακού Β. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν ιδανικό ξεκίνημα με τον Λεγίση στο 9', όμως, οι παίκτες της ομάδας από τη Καβάλα έκαναν την ολική ανατροπή με τα γκολ των Τοπαλίδη (82') Σάμπλιτς (90+3').