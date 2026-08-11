Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Διπλή ελληνική πρόκριση -Στον τελικό του ύψους Αντώνης Μέρλος και Αντρέα Μίτα - iefimerida.gr

Αντώνης Μέρλος και Αντρέα Μίτα ετοιμάζονται να διεκδικήσουν μετάλλιο για την Ελλάδα στον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε για τα ελληνικά χρώματα η δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Αντώνης Μέρλος και Αντρέα Μίτα πανηγύρισαν την πρόκριση στον τελικό του ύψους, χαρίζοντας στην χώρα μας διπλή ελληνική παρουσία στη μεγάλη «μάχη» των μεταλλίων.

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Οι δύο Έλληνες άλτες χρειάστηκε να διαχειριστούν την πίεση και τις δύσκολες στιγμές του προκριματικού στο Alexander Stadium, όμως στο τέλος βρήκαν τις λύσεις και θα «παλέψουν» για το μετάλλιο και το βάθρο, στο μεγάλο «ραντεβού», την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Ο Μέρλος άντεξε στην πίεση και «πέταξε» στα 2,23μ.

Ο Αντώνης Μέρλος μπήκε δυναμικά στον αγώνα, περνώντας με την πρώτη προσπάθεια τα 2,10μ. Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν εξίσου εύκολη, καθώς χρειάστηκε δεύτερο άλμα τόσο στα 2,15μ. όσο και στα 2,19μ.

Με την πρόκριση να παραμένει ανοιχτή και τον ίδιο να βρίσκεται προσωρινά εκτός των θέσεων που οδηγούσαν στον τελικό, ο πήχης ανέβηκε στα 2,23μ., σε ένα άλμα που είχε πλέον χαρακτήρα «τελικού».

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Ο αθλητής του Θοδωρή Δόση έδειξε χαρακτήρα την κρίσιμη στιγμή. Με τη δεύτερη προσπάθειά του πέρασε τα 2,23μ., πανηγύρισε την πρόκριση και εξασφάλισε τη θέση του στη μεγάλη μάχη της Παρασκευής.

Μεγάλη αντεπίθεση για Μίτα και πρόκριση

Ακόμη περισσότερη αγωνία είχε ο προκριματικός για τον Αντρέα Μίτα. Ο νεαρός Έλληνας ξεκίνησε ιδανικά, περνώντας με την πρώτη τα 2,10μ., όμως στη συνέχεια βρέθηκε σε δύσκολη θέση.

Ο Μίτα απέτυχε στις δύο πρώτες προσπάθειές του στα 2,15μ. και είδε τα περιθώρια να στενεύουν επικίνδυνα. Με την πλάτη στον τοίχο, όμως, έβγαλε αντίδραση πρωταθλητή.

Στην τρίτη και τελευταία του ευκαιρία στα 2,15μ. πέρασε τον πήχη, κρατώντας ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης. Μάλιστα, δεν έμεινε εκεί, καθώς αμέσως μετά ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια και τα 2,19μ., ένα άλμα που αποδείχθηκε καθοριστικό για την τελική κατάταξη.

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Στα 2,23μ. δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την προσπάθειά του, όμως η μέχρι τότε παρουσία του ήταν αρκετή για να του χαρίσει την πρόκριση στον τελικό. Ο Μίτα κατέλαβε τη 12η θέση, μαζί με τον Ιταλό Κριστιάν Φαλόκι, και πλέον στρέφει την προσοχή του στη μεγάλη μάχη των μεταλλίων.

Ατομικό ρεκόρ για Λεβαντίνο, αλλά δεν ήρθε η πρόκριση

Ο Δημήτρης Λεβαντίνος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα 400μ. με εμπόδια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με χρόνο 50.03, όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Έλληνας αθλητής βελτίωσε το 50.26 που είχε σημειώσει πρόσφατα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου και κατέγραψε μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στην ιστορία του ελληνικού στίβου.

Με το 50.03, ο Λεβαντίνος ανέβηκε στην 9η θέση όλων των εποχών στην Ελλάδα στα 400μ. με εμπόδια, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο και αφήνοντας υποσχέσεις για τη συνέχεια.

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Έμεινε εκτός για μόλις εννέα εκατοστά

Παρά την εξαιρετική του κούρσα, ο χρόνος του δεν ήταν αρκετός για να του δώσει το εισιτήριο της πρόκρισης. Ο Λεβαντίνος τερμάτισε στη 14η θέση, ενώ την πρόκριση πήραν οι 13 αθλητές με τους καλύτερους χρόνους.Μάλιστα, η διαφορά ήταν οριακή, καθώς η 13η και τελευταία προνομιούχος θέση έκλεισε στο 49.94.

Κάπως έτσι, ο Έλληνας πρωταθλητής μπορεί να αποχαιρετά τη διοργάνωση χωρίς πρόκριση, όμως φεύγει από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχοντας στις αποσκευές του ένα σπουδαίο ατομικό ρεκόρ και μία θέση στην κορυφαία δεκάδα των ελληνικών επιδόσεων όλων των εποχών.

