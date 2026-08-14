Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης: Στον τελικό των 200μ. πεταλούδας με πανελλήνιο ρεκόρ ο Σίσκος - iefimerida.gr

O Απόστολος Σίσκος έκλεισε ραντεβού σε έναν ακόμη τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Ο Ελληνας πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ με 1:55.55 στα 200μ. πεταλούδας, καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ που ήταν 1:56.13 από το τουρνουά Ακρόπολις τον περασμένο Μάιο.

Ο Σίσκος πέρασε με τον έκτο καλύτερο χρόνο στον τελικό ο οποίος θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 19:30.

Πανελλήνιο ρεκόρ και η Παυλοπούλου

Πανελλήνιο ρεκόρ έκανε και η Νικολέτα Παυλοπούλου στα ημιτελικά των 200μ μικτής. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια τερμάτισε σε χρόνο 2:12.51, καταρρίπτοντας το δικό της ρεκόρ που έκανε φέτος στη Ρώμη με 2:13.14.

Ωστόσο η επίδοση δεν στάθηκε αρκετή να την βάλει στην 8αδα του τελικού αφού στο σύνολο ήταν 10η.